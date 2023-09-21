Терехов заявил, что объекты критической инфраструктуры Харькова укрепляют

В Харькове «сделали выводы» из последствий минувшего отопительного сезона. На критически важных для жизнедеятельности города объектах возводят защиту от российских ракетных атак, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Окончание минувшего отопительного сезона было очень тяжелым, мы сделали определенные выводы, поэтому мы уже совсем по-другому готовимся. Но я хочу сказать, что не все будет зависеть от нас. Будет зависеть от военных событий, обстановки на фронте… Мы очень серьезно подходим к укреплению некоторых инфраструктурных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города. Работаем для того, чтобы сделать невозможными удары по этим объектам нашего врага. А в случае таких ударов минимизировать риски, которые были в прошлом отопительном сезоне», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

Он отметил, что, несмотря на повреждение водопровода в Харькове в результате утренней атаки, нельзя сказать, что в этот раз армия РФ целилась именно по водоснабжению.

«Да, действительно, они сегодня бьют по инфраструктурным объектам, производственным предприятиям. И хочу сказать, что впереди у нас отопительный сезон, который, как я понимаю, будет очень тяжелым. Поэтому мы очень серьезно готовимся к отопительному сезону. От нашего неприятеля можно ждать всего что угодно», — предупредил мэр.