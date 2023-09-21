Live
  • Чт 21.09.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.14
    • 🔴

Терехов заявил, что объекты критической инфраструктуры Харькова укрепляют

09:15   21.09.2023
Оксана Горун
Терехов заявил, что объекты критической инфраструктуры Харькова укрепляют Фото: скриншот

В Харькове «сделали выводы» из последствий минувшего отопительного сезона. На критически важных для жизнедеятельности города объектах возводят защиту от российских ракетных атак, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Окончание минувшего отопительного сезона было очень тяжелым, мы сделали определенные выводы, поэтому мы уже совсем по-другому готовимся. Но я хочу сказать, что не все будет зависеть от нас. Будет зависеть от военных событий, обстановки на фронте… Мы очень серьезно подходим к укреплению некоторых инфраструктурных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города. Работаем для того, чтобы сделать невозможными удары по этим объектам нашего врага. А в случае таких ударов минимизировать риски, которые были в прошлом отопительном сезоне», — сказал Терехов в эфире нацмарафона.

Он отметил, что, несмотря на повреждение водопровода в Харькове в результате утренней атаки, нельзя сказать, что в этот раз армия РФ целилась именно по водоснабжению.

Читайте также: Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине

«Да, действительно, они сегодня бьют по инфраструктурным объектам, производственным предприятиям. И хочу сказать, что впереди у нас отопительный сезон, который, как я понимаю, будет очень тяжелым. Поэтому мы очень серьезно готовимся к отопительному сезону. От нашего неприятеля можно ждать всего что угодно», — предупредил мэр.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Шесть ракет по Харькову: Синегубов сказал, куда прилетело, что с пострадавшими
Шесть ракет по Харькову: Синегубов сказал, куда прилетело, что с пострадавшими
21.09.2023, 08:46
Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось (фото)
Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось (фото)
21.09.2023, 09:28
Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов
Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов
21.09.2023, 08:54
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
21.09.2023, 06:23
Терехов заявил, что объекты критической инфраструктуры Харькова укрепляют
Терехов заявил, что объекты критической инфраструктуры Харькова укрепляют
21.09.2023, 09:15
Над Украиной сбили 36 ракет — Воздушные силы ВСУ
Над Украиной сбили 36 ракет — Воздушные силы ВСУ
21.09.2023, 09:54

Новости по теме:

08:54
Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов
08:32
Ночью армия РФ била по Купянску-Узловому и Ковшаровке — ГСЧС
07:16
Массированный ракетный удар по Украине и обстрелы: сводка Генштаба
06:55
Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице
06:23
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности

  • Категории: Без рубрики; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Терехов заявил, что объекты критической инфраструктуры Харькова укрепляют»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 09:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове «сделали выводы» из последствий минувшего отопительного сезона. На критически важных для жизнедеятельности города объектах возводят защиту от российских ракетных атак, сообщил мэр Игорь Терехов".