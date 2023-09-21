Live
  • Чт 21.09.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.14
    • 🔴

Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов

Происшествия 08:54   21.09.2023
Оксана Горун
Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову: поврежден водопровод.

«Были прилеты в производственную зону. К сожалению, был поврежден водопровод диаметром 200 мм. Сейчас работают наши коммунальные учреждения, «Харьковводоканал» по локализации этих порывов, которые есть у нас, будем работать, чтобы подать воду. Сейчас одна из городских больниц находится без водоснабжения, поэтому будем делать, чтобы где-то к 13 часам все это локализовать и подать воду в больницу. Также отключены, к сожалению, несколько частных домов. Будем тоже работать, чтобы подать туда воду», — сообщил Терехов в эфире нацмарафона.

Напомним, ночью армия РФ ударила ракетами по Харькову. Есть двое пострадавших — они в больнице. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что в городе в результате ракетного удара разрушен склад.

Читайте также: Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине

Автор: Оксана Горун
Популярно
Шесть ракет по Харькову: Синегубов сказал, куда прилетело, что с пострадавшими
Шесть ракет по Харькову: Синегубов сказал, куда прилетело, что с пострадавшими
21.09.2023, 08:46
Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось (фото)
Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось (фото)
21.09.2023, 09:28
Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов
Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов
21.09.2023, 08:54
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
21.09.2023, 06:23
Терехов заявил, что объекты критической инфраструктуры Харькова укрепляют
Терехов заявил, что объекты критической инфраструктуры Харькова укрепляют
21.09.2023, 09:15
Обстрелы Харьковщины за сутки: в ХОВА перечислили последствия
Обстрелы Харьковщины за сутки: в ХОВА перечислили последствия
21.09.2023, 09:42

Новости по теме:

09:28
Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось (фото)
09:15
Терехов заявил, что объекты критической инфраструктуры Харькова укрепляют
08:54
Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов
08:46
Шесть ракет по Харькову: Синегубов сказал, куда прилетело, что с пострадавшими
06:55
Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову: поврежден водопровод".