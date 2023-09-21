Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову: поврежден водопровод.

«Были прилеты в производственную зону. К сожалению, был поврежден водопровод диаметром 200 мм. Сейчас работают наши коммунальные учреждения, «Харьковводоканал» по локализации этих порывов, которые есть у нас, будем работать, чтобы подать воду. Сейчас одна из городских больниц находится без водоснабжения, поэтому будем делать, чтобы где-то к 13 часам все это локализовать и подать воду в больницу. Также отключены, к сожалению, несколько частных домов. Будем тоже работать, чтобы подать туда воду», — сообщил Терехов в эфире нацмарафона.

Напомним, ночью армия РФ ударила ракетами по Харькову. Есть двое пострадавших — они в больнице. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что в городе в результате ракетного удара разрушен склад.