Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову: поврежден водопровод.
«Были прилеты в производственную зону. К сожалению, был поврежден водопровод диаметром 200 мм. Сейчас работают наши коммунальные учреждения, «Харьковводоканал» по локализации этих порывов, которые есть у нас, будем работать, чтобы подать воду. Сейчас одна из городских больниц находится без водоснабжения, поэтому будем делать, чтобы где-то к 13 часам все это локализовать и подать воду в больницу. Также отключены, к сожалению, несколько частных домов. Будем тоже работать, чтобы подать туда воду», — сообщил Терехов в эфире нацмарафона.
Напомним, ночью армия РФ ударила ракетами по Харькову. Есть двое пострадавших — они в больнице. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что в городе в результате ракетного удара разрушен склад.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 08:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях ракетного удара по Харькову: поврежден водопровод".