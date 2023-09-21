Через ракетний удар у Харкові без води лікарня та приватні будинки – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по місту: пошкоджено водогін.
“Були прильоти у виробничу зону. На жаль, було пошкоджено водогін діаметром 200 мм. Зараз працюють наші комунальні установи, “Харківводоканал” щодо локалізації цих поривів, які є в нас, будемо працювати, щоб подати воду. Зараз одна з міських лікарень знаходиться без водопостачання, тому будемо робити, щоб десь до 13-ї години все це локалізувати й подати воду в лікарню. Також відключено, на жаль, декілька приватних будинків. Теж працюватимемо, щоб подати туди воду“, – повідомив Терехов в етері нацмарафону.
Нагадаємо, вночі армія РФ вдарила ракетами по Харкову. Є двоє постраждалих – вони в лікарні. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що у місті внаслідок ракетного удару зруйновано склад.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 08:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по місту: пошкоджено водогін".