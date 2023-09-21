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Наслідки ракетної атаки у Харкові, Києві, Рівному, Черкасах, на Львівщині

Події 07:49   21.09.2023
Оксана Горун
Наслідки ракетної атаки у Харкові, Києві, Рівному, Черкасах, на Львівщині

Під ранок 21 вересня армія РФ здійснила масовану ракетну атаку територією України. Били з літаків Ту-95МС, а також (за попередніми даними) – із ЗРК С-300. Є постраждалі у Харкові, Києві (та Київській області) й Черкасах. 

Про зліт восьми бортів Ту-95МС з російського аеродрому “Оленья” у Мурманській області після опівночі попередили Повітряні сили ЗСУ.

Тривогу через ракетну небезпеку в Україні оголосили близько четвертої години ранку. За повідомленнями командування Повітряних сил ЗСУ, першими в зоні “прольоту” ракет опинилися Харківська, Сумська та Чернігівська області. Група ракет через Харківщину пройшла до центру України, через північні регіони – в бік Києва.

Вибухи почалися приблизно одночасно в різних регіонах. Про їхні наслідки, відомі наразі, поінформував міністр МВС Ігор Клименко.

У Черкасах внаслідок ракетного удару будівлю готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку. Постраждало сім осіб та 10 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано одну особу. Усі служби працюють на місці. У столиці в результаті падіння уламків є пошкодження у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському районах. У Дарницькому районі виникли загорання. На жаль, є постраждалі: сім осіб, у тому числі дитина. У Харкові в результаті атаки зруйновано складську будівлю. Постраждало дві особи. Є влучання та пошкодження також на Рівненщині. Усі відповідні служби працюють. На Київщині в результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору. Двоє людей поранено. У Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні, є руйнування та загорання“, —перерахував Клименко.

По Харкову вдарили із ЗРК С-300. Перші вибухи пролунали близько 5:50 ранку.

Слідом – о 5:57 про вибухи в Києві повідомив мер міста Віталій Кличко.

Мер столиці підтвердив вибух у Дарницькому районі. Там відомо про сім постраждалих, у тому числі 9-річну дівчинку та 18-річну дівчину. Також через падіння уламків пошкоджено вікна у 5-поверхівці у Голосіївському районі, а у Святошинському почалися перебої з електрикою.

Про падіння уламків у центрі Черкас під час роботи ППО повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його даними, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

“Прильоти” у Рівному підтвердив голова місцевої ОВА Віталій Коваль.

Він не навів подробиць про наслідки удару.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив вибухи у Дрогобицькому районі. Він повідомив про два “прильоти” по промисловому об’єкту та пожежу.

На цей час Повітряні сили ЗСУ попередили про ще одну групу ракет, яку зафіксували над територією України.

Автор: Оксана Горун
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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 07:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ранок 21 вересня армія РФ здійснила масовану ракетну атаку територією України. Били з літаків Ту-95МС, а також (за попередніми даними) – із ЗРК С-300. Є постраждалі у Харкові, Києві (та Київській області) й Черкасах".