Шість “прильотів” у Харкові: Синєгубов і Терехов повідомили подробиці

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом російських ракет уранці у Харкові була громадянська інфраструктура.

“Окупанти завдали шість ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється. Екстрені служби працюють на місцях влучань“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Мер Харкова Ігор Терехов також заявив про щонайменше шість “прильотів”.

“За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, всі у Слобідському районі міста. Щодо можливих постраждалих та руйнувань – йде збір інформації“, – зазначив Терехов.

Нагадаємо, вибухи в Харкові почалися близько 5:50 ранку – під час масованої ракетної атаки по Україні. За попередньою інформацією, били ракетами з ЗРК С-300 – з території російського Бєлгорода. На цей час у місті пролунав відбій повітряної тривоги.