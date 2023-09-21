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Шість “прильотів” у Харкові: Синєгубов і Терехов повідомили подробиці

Події 06:23   21.09.2023
Оксана Горун
Шість “прильотів” у Харкові: Синєгубов і Терехов повідомили подробиці

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом російських ракет уранці у Харкові була громадянська інфраструктура.

Окупанти завдали шість ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація щодо постраждалих перевіряється. Екстрені служби працюють на місцях влучань“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Мер Харкова Ігор Терехов також заявив про щонайменше шість “прильотів”.

За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, всі у Слобідському районі міста. Щодо можливих постраждалих та руйнувань – йде збір інформації“, – зазначив Терехов.

Нагадаємо, вибухи в Харкові почалися близько 5:50 ранку – під час масованої ракетної атаки по Україні. За попередньою інформацією, били ракетами з ЗРК С-300 – з території російського Бєлгорода. На цей час у місті пролунав відбій повітряної тривоги.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 06:23;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом російських ракет уранці у Харкові була громадянська інфраструктура".