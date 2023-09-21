Ракетна атака на Харків: били попередньо С-300 – Мельник
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що по Харкову вдарили ракетами з Бєлгорода.
Харків’яни нарахували вже щонайменше шість вибухів у місті. Вибухи лунали приблизно з 5:50 ранку. Атаку підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Пізніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про атаку з території Бєлгорода.
“Ворог вкотре завдав ударів по Харківщині з Белгорода попередньо із ЗРК С-300. На даний момент, ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється” – написав Мельник.
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Після серії вибухів у місті повітряна тривога пролунала повторно – закликаючи продовжувати перебувати в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 06:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что по Харькову ударили ракетами из Белгорода".