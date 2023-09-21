Ракетна атака на Харків: били попередньо С-300 – Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що по Харкову вдарили ракетами з Бєлгорода.

Харків’яни нарахували вже щонайменше шість вибухів у місті. Вибухи лунали приблизно з 5:50 ранку. Атаку підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Пізніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про атаку з території Бєлгорода.

“Ворог вкотре завдав ударів по Харківщині з Белгорода попередньо із ЗРК С-300. На даний момент, ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється” – написав Мельник.

Після серії вибухів у місті повітряна тривога пролунала повторно – закликаючи продовжувати перебувати в укриттях.