Live
  • Чт 21.09.2023
    • Харків
  •   +16°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.14
    • 🟢

Ракетна атака на Харків: били попередньо С-300 – Мельник

Події 06:14   21.09.2023
Оксана Горун
Ракетна атака на Харків: били попередньо С-300 – Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що по Харкову вдарили ракетами з Бєлгорода.

Харків’яни нарахували вже щонайменше шість вибухів у місті. Вибухи лунали приблизно з 5:50 ранку. Атаку підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Пізніше начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про атаку з території Бєлгорода.

Ворог вкотре завдав ударів по Харківщині з Белгорода попередньо із ЗРК С-300. На даний момент, ракет у повітрі нема. Загроза нових ракетних ударів зберігається. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюєтьсянаписав Мельник.

Читайте також:  У Харкові вже кілька вибухів – Терехов

Після серії вибухів у місті повітряна тривога пролунала повторно – закликаючи продовжувати перебувати в укриттях.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Шість “прильотів” у Харкові: Синєгубов і Терехов повідомили подробиці
Шість “прильотів” у Харкові: Синєгубов і Терехов повідомили подробиці
21.09.2023, 06:23
Елекричка до села Осинове на Харківщині почне курсувати 3 листопада
Елекричка до села Осинове на Харківщині почне курсувати 3 листопада
02.11.2022, 15:36
Ракетна атака на Харків: били попередньо С-300 – Мельник
Ракетна атака на Харків: били попередньо С-300 – Мельник
21.09.2023, 06:14
Сьогодні 21 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 21 вересня: яке свято та день в історії
21.09.2023, 06:00
У Харкові вже кілька вибухів – Терехов
У Харкові вже кілька вибухів – Терехов
21.09.2023, 05:58
Війська РФ будуть готові до наступу на Куп’янськ найближчим часом – експерт
Війська РФ будуть готові до наступу на Куп’янськ найближчим часом – експерт
20.09.2023, 21:37

Новини за темою:

06:14
Ракетна атака на Харків: били попередньо С-300 – Мельник
05:58
У Харкові вже кілька вибухів – Терехов
11:12
У районі Балаклії на Харківщині можуть гриміти вибухи
11:06
Ракета С-300 влучила в навчальний заклад на Куп’янщині – прокуратура (фото)
23:40
Армія РФ вдарила по виробничій зоні в Холодногірському районі – Терехов

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ракетна атака на Харків: били попередньо С-300 – Мельник»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 06:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что по Харькову ударили ракетами из Белгорода".