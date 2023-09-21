Ракетная атака на Харьков: били предварительно С-300 — Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что по Харькову ударили ракетами из Белгорода.

Харьковчане насчитали уже минимум шесть взрывов в городе. Взрывы гремели примерно с 5:50 утра. Атаку подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об атаке с территории российского Белгорода.

«Враг еще раз нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно с ЗРК С-300. На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — написал Мельник.

После серии взрывов в городе воздушная тревога прозвучала повторно — призывая продолжать находиться в укрытиях.