Ракетная атака на Харьков: били предварительно С-300 — Мельник
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что по Харькову ударили ракетами из Белгорода.
Харьковчане насчитали уже минимум шесть взрывов в городе. Взрывы гремели примерно с 5:50 утра. Атаку подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Позже начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об атаке с территории российского Белгорода.
«Враг еще раз нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно с ЗРК С-300. На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!» — написал Мельник.
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После серии взрывов в городе воздушная тревога прозвучала повторно — призывая продолжать находиться в укрытиях.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 06:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что по Харькову ударили ракетами из Белгорода".