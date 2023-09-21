В Харькове уже несколько взрывов — Терехов
Фото: Вадим Беликов
В Харькове около 5:50 утра прозвучала серия взрывов. Атака на город продолжается.
Взрывы в Харькове подтвердил мэр Игорь Терехов.
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил о том, что атака продолжается.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 05:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 5:50 утра прозвучала серия взрывов. Атака на город продолжается".