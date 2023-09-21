В Харькове уже несколько взрывов — Терехов

В Харькове около 5:50 утра прозвучала серия взрывов. Атака на город продолжается.

Взрывы в Харькове подтвердил мэр Игорь Терехов.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник предупредил о том, что атака продолжается.