У Харкові вже кілька вибухів – Терехов
У Харкові близько 5:50 ранку пролунала серія вибухів. Атака на місто продовжується.
Вибухи у Харкові підтвердив мер Ігор Терехов.
Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник попередив про те, що атака продовжується.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 05:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 5:50 ранку пролунала серія вибухів. Атака на місто продовжується".