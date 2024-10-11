Начальник Харківського гарнізону Мельник став заступником міністра оборони

Начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника призначили заступником міністра оборони України.

«Кабінет Міністрів України, за поданням міністра оборони Рустема Умєрова, призначив заступником міністра оборони бригадного генерала юстиції Сергія Миколайовича Мельника», – повідомили у міністерстві оборони України.

Повідомляється, що Мельник народився 12 липня 1977 року у Вінницькій області. У 1999 році закінчив Харківський військовий університет, після чого розпочав кар’єру на керівних посадах військово-юридичного факультету НЮА ім. Я. Мудрого. У 2009 році здобув другу вищу освіту.

У 2022 році Мельник успішно закінчив курси вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) Національного університету оборони України. З початку повномасштабного вторгнення керував обороною Харкова.

«Новопризначений заступник міністра є доктором юридичних наук, професором військового права, заслуженим працівником освіти України та лауреатом Державної премії України в галузі освіти», – додали в Міноборони.

«Вдячний за високу довіру Кабінету Міністрів України та міністру оборони Рустему Умєрову, які поклали на мене відповідальну місію виконувати задачі заступника міністра оборони. Для мене честь працювати у команді справжніх професіоналів, спільно будувати сучасну армію та рухатись до перемоги над окупантом. Служу Українському народові! Разом до перемоги», – прокоментував призначення Мельник.