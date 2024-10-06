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Вибухи пролунали в Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло

Події 23:35   06.10.2024
Оксана Горун
Вибухи пролунали в Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло

У Харкові близько 23:10 6 жовтня пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що ЗС РФ атакували керованими авіабомбами.

Доповнено о 23:35. “Прильоти” припали по лісосмузі в межах міста. Наразі без постраждалих та руйнувань, повідомив мер Ігор Терехов.

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов також поінформував про обстріл одного із населених пунктів на її території. Інформації щодо постраждалих немає.

Перед вибухами про КАБ над Харковом попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Мер Ігор Терехов повідомив, що в місті чути вибухи. Можливі повторні пуски.

Читайте також: Харків отримає допомогу Нідерландів для оборони повітря – Мельник

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 23:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 23:10 6 жовтня пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що ЗС РФ атакували керованими авіабомбами".