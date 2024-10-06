Вибухи пролунали в Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло
У Харкові близько 23:10 6 жовтня пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що ЗС РФ атакували керованими авіабомбами.
Доповнено о 23:35. “Прильоти” припали по лісосмузі в межах міста. Наразі без постраждалих та руйнувань, повідомив мер Ігор Терехов.
Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов також поінформував про обстріл одного із населених пунктів на її території. Інформації щодо постраждалих немає.
Перед вибухами про КАБ над Харковом попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Мер Ігор Терехов повідомив, що в місті чути вибухи. Можливі повторні пуски.
Читайте також: Харків отримає допомогу Нідерландів для оборони повітря – Мельник
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, кабы, Мельник, новини Харкова, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибухи пролунали в Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 23:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 23:10 6 жовтня пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що ЗС РФ атакували керованими авіабомбами".