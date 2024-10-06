Взрыв прогремел в Харькове: на город летел КАБ (дополняется)

В Харькове около 23:10 6 октября раздался взрыв. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что ВС РФ атакуют корректируемыми авиабомбами.

Перед взрывом о КАБе над Харьковом предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны взрывы. Возможны повторные пуски.