Live
  • Вс 06.10.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.52

Взрыв прогремел в Харькове: на город летел КАБ (дополняется)

Происшествия 23:15   06.10.2024
Оксана Горун
Взрыв прогремел в Харькове: на город летел КАБ (дополняется)

В Харькове около 23:10 6 октября раздался взрыв. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что ВС РФ атакуют корректируемыми авиабомбами.

Перед взрывом о КАБе над Харьковом предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны взрывы. Возможны повторные пуски.

Читайте также: Харьков получит помощь Нидерландов для обороны воздуха — Мельник

Автор: Оксана Горун
Популярно
Дожди в ближайшие дни ожидают Силы обороны на Харьковщине: что изменит погода
Дожди в ближайшие дни ожидают Силы обороны на Харьковщине: что изменит погода
06.10.2024, 16:01
Грозы местами будут на Харьковщине 7 октября — прогноз погоды
Грозы местами будут на Харьковщине 7 октября — прогноз погоды
06.10.2024, 20:30
Взрыв прогремел в Харькове: на город летел КАБ (дополняется)
Взрыв прогремел в Харькове: на город летел КАБ (дополняется)
06.10.2024, 23:15
Бал хризантем открыли в экопарке под Харьковом (видео)
Бал хризантем открыли в экопарке под Харьковом (видео)
06.10.2024, 14:38
Бои шли в районе Липцев, Волчанска и Старицы: подробности от ОТГВ «Харьков»
Бои шли в районе Липцев, Волчанска и Старицы: подробности от ОТГВ «Харьков»
06.10.2024, 09:27
Харьков получит помощь Нидерландов для обороны воздуха — Мельник
Харьков получит помощь Нидерландов для обороны воздуха — Мельник
06.10.2024, 19:30

Новости по теме:

23:00
Взрывы в Харькове, атакуют КАБ: Терехов сообщил, куда прилетело
16:17
52-летний мужчина подорвался на Харьковщине: что произошло
17:30
Удар КАБа по Харькову: пострадали частные дома, есть пожар — Терехов
17:57
Взрывы в Харькове, есть пострадавшие: что известно на сейчас
22:53
Главные новости 24.09: удар ФАБ по Харькову — три погибшие и 35 пострадавших

Вы читали новость: «Взрыв прогремел в Харькове: на город летел КАБ (дополняется)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 23:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 23:10 6 октября раздался взрыв. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что ВС РФ атакуют корректируемыми авиабомбами".