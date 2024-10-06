Взрыв прогремел в Харькове: на город летел КАБ (дополняется)
В Харькове около 23:10 6 октября раздался взрыв. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что ВС РФ атакуют корректируемыми авиабомбами.
Перед взрывом о КАБе над Харьковом предупреждал начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что в городе слышны взрывы. Возможны повторные пуски.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, кабы, Мельник, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2024 в 23:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 23:10 6 октября раздался взрыв. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что ВС РФ атакуют корректируемыми авиабомбами".