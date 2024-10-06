Харків отримає допомогу Нідерландів для оборони повітря – Мельник
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник (“Марсель”) повідомив, що 6 жовтня обговорив із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом стратегію оборони повітряного простору.
“Радий був зустрітися з добрим другом України, який відвідав Харків – Міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекелмансом та Начальником оборони Онно Айхельсхайм. Обговорили ключову стратегію та впровадження ряду комплексних заходів щодо оборони повітряного простору Харківщини! Допомога буде. Комплексні заходи буде реалізовано!” – написав Мельник у Телеграмі.
Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків 6 жовтня. Візит наперед не анонсували. Сам Брекельманс повідомив, що побачив наслідки сильних російських бомбардувань у Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що говорив з міністром про проблеми ВПО та підготовку до опалювального сезону. Водночас мер Ігор Терехов на зустрічі з Брекельмансом заявив: “Наше основне завдання – зупинити обстріли Харкова”.
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- Категорії: Політика, Світ, Харків; Теги: визит, Мельник, министр обороны, нидерланды, пво;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 19:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник (“Марсель”) повідомив, що 6 жовтня обговорив із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом стратегію оборони повітряного простору".