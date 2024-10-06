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Харків отримає допомогу Нідерландів для оборони повітря – Мельник

Політика 19:30   06.10.2024
Оксана Горун
Харків отримає допомогу Нідерландів для оборони повітря – Мельник Фото: Сергій Мельник/Телеграм

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник (“Марсель”) повідомив, що 6 жовтня обговорив із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом стратегію оборони повітряного простору.

Радий був зустрітися з добрим другом України, який відвідав Харків – Міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекелмансом та Начальником оборони Онно Айхельсхайм. Обговорили ключову стратегію та впровадження ряду комплексних заходів щодо оборони повітряного простору Харківщини! Допомога буде. Комплексні заходи буде реалізовано!” – написав Мельник у Телеграмі.

Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків 6 жовтня. Візит наперед не анонсували. Сам Брекельманс повідомив, що побачив наслідки сильних російських бомбардувань у Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що говорив з міністром про проблеми ВПО та підготовку до опалювального сезону. Водночас мер Ігор Терехов на зустрічі з Брекельмансом заявив: “Наше основне завдання – зупинити обстріли Харкова”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 19:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник (“Марсель”) повідомив, що 6 жовтня обговорив із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом стратегію оборони повітряного простору".