Харків отримає допомогу Нідерландів для оборони повітря – Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник (“Марсель”) повідомив, що 6 жовтня обговорив із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом стратегію оборони повітряного простору.

“Радий був зустрітися з добрим другом України, який відвідав Харків – Міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекелмансом та Начальником оборони Онно Айхельсхайм. Обговорили ключову стратегію та впровадження ряду комплексних заходів щодо оборони повітряного простору Харківщини! Допомога буде. Комплексні заходи буде реалізовано!” – написав Мельник у Телеграмі.

Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків 6 жовтня. Візит наперед не анонсували. Сам Брекельманс повідомив, що побачив наслідки сильних російських бомбардувань у Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що говорив з міністром про проблеми ВПО та підготовку до опалювального сезону. Водночас мер Ігор Терехов на зустрічі з Брекельмансом заявив: “Наше основне завдання – зупинити обстріли Харкова”.