Завдання – зупинити обстріли Харкова – Терехов міністру оборони Нідерландів
Пресслужби мера Харкова Ігоря Терехова та керівника обласної прокуратури Олександра Фільчакова поділилися інформацією про суть переговорів із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом 6 жовтня.
Міністр прибув до Харкова з неанонсованим візитом. Він оглянув руйнування в місті, а також поспілкувався з мером, начальником ОВА, військовими та правоохоронцями.
У розмові з Брекельмансом мер Харкова Ігор Терехов наголосив на необхідності захисту Харкова від обстрілів, повідомила пресслужба міськради.
“Наше основне завдання – зупинити обстріли Харкова, тоді містяни житимуть інакше. Зараз у місті перебуває близько 1,2 млн мешканців, серед яких – майже 250 тис. ВПО. Ми вже розробили план децентралізації систем життєзабезпечення і дуже ретельно готуємося до опалювального сезону, але, на жаль, росія може зруйнувати й те, що ми будуємо зараз. Саме тому потрібно захистити місто від обстрілів”, – цитує Терехова пресслужба міськради.
Він повідомив міністру оборони Нідерландів, що лише за вересень РФ обстріляла Харків 53 рази.
Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков під час зустрічі наголосив на великій кількості російських воєнних злочинів.
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“Кількість воєнних злочинів неможливо оцінити, тому що війна не закінчилась, значна територія замінована, доступ до неї заблокований, тривають бойові дії, багато свідків та потерпілих покинули свої домівки, що ускладнює отримання повної картини того, що відбувалось на окупованій території. При цьому та інформація, яку ми вже маємо, та докази, що ми зібрали, достатні, щоб говорити про небачені виклики для української правоохоронної системи. На території області тільки фактів порушення законів та звичаїв війни зафіксовано вже понад 25 тисяч, при цьому їх кількість щоденно зростає”, – цитує Фільчакова пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужби мера Харкова Ігоря Терехова та керівника обласної прокуратури Олександра Фільчакова поділилися інформацією про суть переговорів із міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом 6 жовтня".