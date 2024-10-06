Міністр оборони Нідерландів у Харкові: Синєгубов повідомив, про що говорили
Начальник ХОВА Олег Синєгубов 6 жовтня розкрив подробиці візиту до Харкова міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса та начальника оборони Онно Айхельсхайма.
У Харкові гостей супроводжував заступник міністра оборони України Олександр Балануца. На фото, опублікованих самим Брекельмансом, також – начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
Крім огляду зруйнованих Росією будинків у Харкові, міністр провів зустріч із керівництвом міста та області. На ній були присутні мер Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Останній повідомив, про що говорили.
“Під час зустрічі обговорили термінові потреби нашого регіону, адже зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон. Зокрема говорили про внутрішніх переселенців: війна залишила багатьох людей без домівок, і ми завжди готові спільно з партнерами закривати гуманітарні потреби, а також відновлювати зруйновані будинки й соціальні об‘єкти“, – повідомив Синєгубов.
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Також він зазначив, що поінформував міністра оборони Нідерландів “про напружену оперативну ситуацію”, а саме – штурми на Куп’янському напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 18:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 6 жовтня розкрив подробиці візиту до Харкова міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса та начальника оборони Онно Айхельсхайма".