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Міністр оборони Нідерландів у Харкові: Синєгубов повідомив, про що говорили

Політика 18:51   06.10.2024
Оксана Горун
Міністр оборони Нідерландів у Харкові: Синєгубов повідомив, про що говорили Фото: Рубен Брекельманс/Х

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 6 жовтня розкрив подробиці візиту до Харкова міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса та начальника оборони Онно Айхельсхайма.

У Харкові гостей супроводжував заступник міністра оборони України Олександр Балануца. На фото, опублікованих самим Брекельмансом, також – начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Крім огляду зруйнованих Росією будинків у Харкові, міністр провів зустріч із керівництвом міста та області. На ній були присутні мер Ігор Терехов та начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Рубен Брекелманс у Харкові 6 жовтня 2
Фото: Олег Синєгубов/Телеграм

Останній повідомив, про що говорили.

Під час зустрічі обговорили термінові потреби нашого регіону, адже зовсім скоро розпочнеться опалювальний сезон. Зокрема говорили про внутрішніх переселенців: війна залишила багатьох людей без домівок, і ми завжди готові спільно з партнерами закривати гуманітарні потреби, а також відновлювати зруйновані будинки й соціальні об‘єкти“, – повідомив Синєгубов.

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Також він зазначив, що поінформував міністра оборони Нідерландів “про напружену оперативну ситуацію”, а саме – штурми на Куп’янському напрямку.

Рубен Брекелманс у Харкові з Синегубовим 6 жовтня
Фото: Олег Синєгубов/Телеграм
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2024 в 18:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов 6 жовтня розкрив подробиці візиту до Харкова міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса та начальника оборони Онно Айхельсхайма".