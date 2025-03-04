Терехов підписав документ з «одним із найефективніших забудовників Європи»

Меморандум про співпрацю підписали Харківська міськрада та нідерландська компанія “Ten Brinke Group B.V.”. Мер Ігор Терехов назвав її одним із найефективніших європейських забудовників з понад 120-річним досвідом роботи.

Міський голова у своєму телеграм-каналі зазначив, що компанія вже безплатно допомагає Харкову, зокрема передає вікна для встановлення у пошкоджених внаслідок обстрілів будинках.

“Але, що ще цінно, – вона має унікальний досвід у створенні якісного соціального житла, якого потребують харків’яни і яке ідеально відповідає нашому баченню майбутнього”, – сказав Терехов.

За словами гендиректора компанії Альберта тен Брінке, його фірма також спеціалізується на будівництві житлових комплексів, комерційних будівель, лікарень та офісів. Він наголосив, що компанія готова ділитися досвідом і допомагати Харкову у розробці таких проєктів відповідно до найкращих європейських практик.

«70% нашого обігу припадає на Німеччину. Ми чудово знаємо всі нормативи щодо соціального житла, адже кожна федеральна земля має власні вимоги до його будівництва. Наша основна дочірня компанія знаходиться в Берліні, і щороку ми зводимо від 3 до 4 тисяч житлових будинків там. У Німеччині реалізовано чимало наших проєктів. Якщо буде можливість, наступного разу я б особисто показав вам нашу роботу, щоб ви могли оцінити якість нашого будівництва», – зазначив Альберт тен Брінке.

Сторони обговорили подальші плани щодо відновлення Харкова та безпосередню участь компанії у процесі реконструкції міста.