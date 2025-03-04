Терехов подписал документ с «одним из самых эффективных застройщиков Европы»

Меморандум о сотрудничестве подписали Харьковский горсовет и нидерландская компания «Ten Brinke Group B.V.». Мэр Игорь Терехов назвал ее одним из самых эффективных европейских застройщиков с более чем 120-летним опытом работы.

Городской голова в своем Telegram-канале отметил, что компания уже бесплатно помогает Харькову, в частности передает окна для установки в поврежденных в результате обстрелов домах.

«Но, что еще ценно, — она имеет уникальный опыт в создании качественного социального жилья, в котором нуждаются харьковчане и которое идеально соответствует нашему видению будущего», — сказал Терехов.

По словам гендиректора компании Альберта тен Бринке, его фирма также специализируется на строительстве жилых комплексов, коммерческих зданий, больниц и офисов. Он отметил, что компания готова делиться опытом и помогать Харькову в разработке таких проектов в соответствии с лучшими европейскими практиками.

«70% нашего оборота приходится на Германию. Мы прекрасно знаем все нормативы по социальному жилью, ведь каждая федеральная земля имеет собственные требования к его строительству. Наша основная дочерняя компания находится в Берлине, и ежегодно мы возводим от 3 до 4 тысяч жилых домов там. В Германии реализовано немало наших проектов. Если будет возможность, в следующий раз я бы лично показал вам нашу работу, чтобы вы могли оценить качество нашего строительства», — отметил Альберт тен Бринке.

Стороны обсудили дальнейшие планы по восстановлению Харькова и непосредственное участие компании в процессе реконструкции города.