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Сколько лет понадобится, чтобы отстроить Харьков: ответ Терехова

Общество 13:25   27.02.2025
Виктория Яковенко
Сколько лет понадобится, чтобы отстроить Харьков: ответ Терехова

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил статистику разрушений в городе, а также сколько нужно средств на восстановление.

«Более 8 тысяч домов пострадали. Кроме этого, практически 50% школ пострадали, 50% детских садов, больницы, соцучреждения. Я уже не говорю за админздания, критическая инфраструктура. Разрушения очень серьезные, и мы только предварительно подсчитали, что ущерб — более 10 млрд евро. Это большие средства», – отметил Терехов.

На вопрос ведущего нацмарафона о том, сколько лет понадобится на восстановление Харькова, мэр ответил так:

«У нас есть четкий план действий. Мы начали планировать восстановление Харькова еще в 2022 году. Наше общение с Фондом Нормана Фостера. Мы подключили сюда ведущих специалистов Оксфорда, Гарварда, чтобы сделать Генплан развития Харькова. Это пошаговый план действий: как, что, каким образом отстраивать. Это очень мощный документ. Там предусмотрено и создание индустриальных парков, и мы уже начали это делать. Создание уникального научного парка. Но восстановление не может происходить без средств. Каким бы план не был хорош, если не будет средств, восстановление будет длиться долго. Наша основная задача – это привлекать средства», — подчеркнул мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 февраля 2025 в 13:25;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил статистику разрушений в городе, а также сколько нужно средств на восстановление.".