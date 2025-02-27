Скільки років знадобиться, щоб відбудувати Харків: відповідь Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив статистику руйнувань у місті, а також скільки коштів потрібно на відновлення.

«Понад 8 тисяч будинків постраждали. Крім цього, практично 50% шкіл постраждали, 50% дитячих садочків, лікарні, соцзаклади. Я вже не кажу за адмінбудівлі, критична інфраструктура. Руйнації дуже серйозні, і ми тільки попередньо підрахували, що збитки – більше ніж 10 млрд євро. Це величні кошти», – зазначив Терехов.

На питання ведучого нацмарафону про те, скільки років знадобиться на відновлення Харкова, міський голова відповів так:

«У нас є чіткий план дій. Ми розпочали планувати відновлення Харкова ще у 2022 році. Наше спілкування з Фундацією Нормана Фостера. Ми підключили сюди провідних спеціалістів Оксфорду, Гарварду, щоб зробити Генплан розвитку Харкова. Це покроковий план дій: як, що, яким чином відбудовувати. Це дуже потужний документ. Там передбачено і створення індустріальних парків, і ми почали вже це робити. Створення унікального наукового парку. Але відбудова не може відбуватися без коштів. Яким би план гарний не був, якщо не буде коштів, відбудова триватиме довго. Наше основне завдання – це залучати кошти», – підкреслив мер.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»