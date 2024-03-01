Зеленський і Рютте у Харкові оглянули будинки, пошкоджені внаслідок обстрілів

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте побували біля багатоповерхового житлового будинку на вул. Академіка Проскури, 9в, зруйнованого внаслідок масованого російського обстрілу 23 січня 2024 року, повідомив Офіс президента.

Зокрема, вони побували біля багатоповерхового житлового будинку на вул. Академіка Проскури, 9в, зруйнованого внаслідок масованого російського обстрілу 23 січня 2024 року. Тоді в результаті ворожого ракетного удару загинули п’ятеро людей, іще 14 дістали поранень. З-під завалів вдалося врятувати 23 мешканців будинку. Через ракетну атаку руйнувань зазнали перший, другий та третій під’їзди, у будинку відключено газопостачання, частково – центральне опалення та холодне водопостачання.

Усього внаслідок обстрілу 23 січня в Харкові загинули 10 людей, пошкоджено близько 100 житлових будинків, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Без даху над головою залишися 6 тис. мешканців. Вони отримали тимчасове житло в гуртожитках та інших помешканнях.

Глава держави та очільник уряду Нідерландів також оглянули багатоповерхові будівлі на вулиці Мироносицькій в центрі міста, які були пошкоджені внаслідок ракетного удару РФ у березні 2022 року.

Володимир Зеленський і Марк Рютте також оглянули будівлю Харківської обласної державної адміністрації на вул. Сумській, яка зазнала значних руйнувань унаслідок російського обстрілу 1 березня 2022 року.

Шестиповерхова споруда ОДА, зведена в 1954 році, була визнана пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення й внесена до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Унаслідок влучання російської ракети в будівлю було пошкоджено 80% покрівлі, внутрішні стіни споруди, плити перекриття. У грудні 2022 року тут розпочато відновлювальні роботи.

З початку повномасштабного російського вторгнення у Харкові зруйновано понад 20 тис. об’єктів, зокрема 50% шкіл міста. На Харківщині проживають 520 тис. внутрішньо переміщених осіб.

Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів також ушанували пам’ять дітей, які загинули через збройну агресію РФ проти України. Вони встановили лампадки та поклали іграшки до пам’ятника юним жертвам російської агресії біля Харківського обласного палацу дитячої та юнацької творчості. Із початку повномасштабного вторгнення РФ унаслідок бойових дій на Харківщині загинуло 87 дітей, у Харкові – 21 маленький українець.