Зеленский и Рютте в Харькове осмотрели дома, поврежденные обстрелами россиян
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте побывали у многоэтажного жилого дома по ул. Академика Проскуры, 9в, разрушенного в результате массированных российских обстрелов 23 января 2024 года, сообщил Офис президента.
Тогда в результате вражеского ракетного удара погибли пять человек, еще 14 получили ранения. Из-под завалов удалось спасти 23 жителя дома. Из-за ракетной атаки разрушений подверглись первый, второй и третий подъезды, в доме отключен газ, частично – центральное отопление и холодное водоснабжение.
Всего в результате обстрела 23 января в Харькове погибли 10 человек, повреждены около 100 жилых домов, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Без крова остались 6 тыс. жителей. Они получили временное жилье в общежитиях и других домах.
Глава государства и глава правительства Нидерландов также осмотрели многоэтажные здания по улице Мироносицкой в центре города, которые были повреждены в результате ракетного удара РФ в марте 2022 года. Владимир Зеленский и Марк Рютте также осмотрели здание Харьковской облгосадминистрации на ул. Сумской, которая сильно разрушена в результате российских обстрелов 1 марта 2022 года.
Шестиэтажное здание ОГА, построенное в 1954 году, признано памятником градостроительства и архитектуры местного значения и внесено в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В результате попадания российской ракеты в здание было повреждено 80% кровли, внутренние стены сооружения, плиты перекрытия. В декабре 2022 года здесь начаты восстановительные работы.
С начала полномасштабного российского вторжения в Харькове разрушены более 20 тыс. объектов, в том числе 50% школ города. В Харьковской области проживают 520 тыс. внутренне перемещенных лиц.
Президент Украины и Премьер-министр Нидерландов также почтили память детей, погибших из-за вооруженной агрессии РФ против Украины. Они поставили лампадки и положили игрушки у памятника юным жертвам российской агрессии возле Харьковского областного дворца детского и юношеского творчества. С начала полномасштабного вторжения РФ в результате боевых действий в Харьковской области погибли 87 детей, в Харькове — 21 маленький украинец.
Читайте также: Зеленский и Рютте в Харькове подписали договор между Украиной и Нидерландами
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: визит, Владимир зеленский, дім, діти, дети, дом, здание, Марк Рютте, обстрел, Олег Синегубов, Харьков, хова, школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Зеленский и Рютте в Харькове осмотрели дома, поврежденные обстрелами россиян»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 17:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте побывали у многоэтажного жилого дома по ул. Академика Проскуры, 9в, разрушенного в результате массированных российских обстрелов 23 января 2024 года, сообщил Офис президента.".