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Более 400 детей депортировала РФ с Харьковщины, возвращения — единичные

Общество 12:22   24.10.2026
Оксана Горун
Елизавета Лысенко
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Более 400 детей депортировала РФ с Харьковщины, возвращения — единичные Иллюстрация создана ИИ

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге прокомментировал ситуацию с вывозом россиянами детей с оккупированных территорий — в связи с новым эпизодом похищения гражданских, зафиксированным на Купянском направлении.

«Первый такой факт мы зафиксировали при деоккупации территорий весной и осенью 2022 года. По нашей информации, принудительно было депортировано более 400 детей со всей территории Харьковской области. Это, по нашей информации. Достаточно трудно ее подтверждать, потому что Россия, мы понимаем, ни через одну из организаций не ведет коммуникации по этой проблематике. Дальше были случаи – единичные, когда возвращали этих детей. Это была титаническая работа Офиса президента со всеми причастными органами, службами, спецподразделениями и всем остальным», — сказал Синегубов.

Что касается гражданских, которыми россияне прикрывались как живым щитом под Купянском, информации о них на данный момент нет.

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«Факт мы видели все, он был снят дроном. Детали: что это за люди, кто это, мы пока не установили», — отметил начальник ХОВА.

Напомним, 2-й корпус НГУ «Хартия» за последние недели опубликовал два видео с похищением гражданских оккупантами под Купянском. Людей вели ко входу в газовою трубу, по которой до недавнего времени оккупанты пробирались на другой берег речки Оскол. В первом случае группа добралась до входа, по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, в ней было 25 гражданских. Дальнейшая судьба этих людей неизвестна. Во втором случае дрон «Хартии» снял российскую провокацию — обстрел колонны гражданских, которые двигались в сторону той же трубы под Купянском. В этой группе были женщины и ребенок. На данный момент СОУ информируют о ликвидации возможности для оккупантов пользоваться этим газопроводом: его зачистили в результате операции «Велес».

Автор: Оксана Горун, Елизавета Лысенко

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2026 в 12:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Елизавета Лысенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге прокомментировал ситуацию с вывозом россиянами детей с оккупированных территорий ".