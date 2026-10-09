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25 человек насильно вывезли россияне из Харьковской области, сообщил омбудсмен

Общество 21:44   09.10.2026
Татьяна Литвина
25 человек насильно вывезли россияне из Харьковской области, сообщил омбудсмен Фото: kurs.com.ua

25 гражданских, среди которых дети из оккупированной части Харьковщины, принудительно вывезли в неизвестном направлении оккупанты.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Facebook.

«Россия называет это «эвакуацией». Но когда людей вывозят против их воли, запугивают и не оставляют выбора — это не спасение. Это принуждение», — написал он.

По его словам, российские военные вывезли 25 местных жителей из временно оккупированной части Харьковщины, где продолжаются активные боевые действия. Населенный пункт Лубинец не указал. Среди них молодые и пожилые люди, а также дети.

О так называемой «операции спасения» оккупанты сами рассказали в своих Telegram-каналах.

«Имеющиеся видеоматериалы свидетельствуют о давлении и запугивании», — сообщил омбудсмен.

«Помимо этого оккупанты уже создали Telegram-бот, через который собирают данные людей под предлогом так называемой «эвакуации». Такие данные могут быть использованы против людей и их родных. «Призываю не передавать через него паспортные данные, адреса, телефоны или документы — свои или своих детей», — подчеркнул Лубинец.

По его словам, такие действия противоречат нормам международного гуманитарного права. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны прямо запрещает:

  • принудительное перемещение и депортацию людей с оккупированной территории (статья 49);
  • взятие заложников (статья 34);
  • устрашение, террор и коллективные наказания (статья 33).

Лубинец сообщил, что уже обратился к уполномоченному по правам человека в РФ и требует сообщить местонахождение всех 25 человек; их полные данные, условия их пребывания; а также принять меры по их возвращению в Украину.

Также омбудсман обратился в Международный комитет Красного Креста, ООН и другие международные организации.

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Напомним, ранее «Объектив» сообщал, что военные РФ затащили гражданских в трубу под Купянском. Первым подобным случаем назвал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов события, которые развернулись под Купянском и попали на видео корпуса «Хартия».

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2026 в 21:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25 гражданских, среди которых дети из оккупированной части Харьковщины, принудительно вывезли в неизвестном направлении оккупанты.".