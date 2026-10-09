25 человек насильно вывезли россияне из Харьковской области, сообщил омбудсмен

25 гражданских, среди которых дети из оккупированной части Харьковщины, принудительно вывезли в неизвестном направлении оккупанты.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в Facebook.

«Россия называет это «эвакуацией». Но когда людей вывозят против их воли, запугивают и не оставляют выбора — это не спасение. Это принуждение», — написал он.

По его словам, российские военные вывезли 25 местных жителей из временно оккупированной части Харьковщины, где продолжаются активные боевые действия. Населенный пункт Лубинец не указал. Среди них молодые и пожилые люди, а также дети.

О так называемой «операции спасения» оккупанты сами рассказали в своих Telegram-каналах.

«Имеющиеся видеоматериалы свидетельствуют о давлении и запугивании», — сообщил омбудсмен.

«Помимо этого оккупанты уже создали Telegram-бот, через который собирают данные людей под предлогом так называемой «эвакуации». Такие данные могут быть использованы против людей и их родных. «Призываю не передавать через него паспортные данные, адреса, телефоны или документы — свои или своих детей», — подчеркнул Лубинец.

По его словам, такие действия противоречат нормам международного гуманитарного права. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны прямо запрещает:

принудительное перемещение и депортацию людей с оккупированной территории (статья 49);

взятие заложников (статья 34);

устрашение, террор и коллективные наказания (статья 33).

Лубинец сообщил, что уже обратился к уполномоченному по правам человека в РФ и требует сообщить местонахождение всех 25 человек; их полные данные, условия их пребывания; а также принять меры по их возвращению в Украину.

Также омбудсман обратился в Международный комитет Красного Креста, ООН и другие международные организации.

Напомним, ранее «Объектив» сообщал, что военные РФ затащили гражданских в трубу под Купянском. Первым подобным случаем назвал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов события, которые развернулись под Купянском и попали на видео корпуса «Хартия».