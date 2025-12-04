Live

«Дети должны иметь возможность забыть» – Терехов в Харькове на открытии центра

Общество 10:41   04.12.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
В Харькове начал работу Центр защиты прав ребенка. К его созданию совместно с украинским Офисом омбудсмена присоединились международные партнеры – ЮНИСЕФ, Франция и Норвегия.

«Центр создали для координации работы государственных органов и специалистов, которые помогают детям, возвращенным с временно оккупированных территорий, а также тем, кто стал свидетелями или пострадал в результате военных преступлений России, включая детей, переживших депортацию или принудительное перемещение», — пояснили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Обратиться в Центр защиты прав ребенка можно по адресу: Харьков, ул. Евгения Енина, 10.

Здесь будут оказывать правовую и психологическую помощь, а также предоставлять социальное сопровождение детям и их семьям.

«Дети, прошедшие трудные вызовы, должны иметь возможность все это забыть. Когда они будут приходить сюда, когда с ними будут работать психологи, они шаг за шагом, но оставят это позади. И будут иметь надежду на счастливую жизнь, — сказал на открытии учреждения мэр Харькова Игорь Терехов. – К сожалению, сегодня мы видим наших детей очень редко улыбающимися, очень редко, когда у них горят глаза – и это ужасно. Это ужасно, потому что война отнимает детство и счастье у наших детей. Мы вынуждены сегодня праздновать День Святого Николая в подвальных помещениях. Мы вынуждены обучать наших детей благодаря тому, что строим под землей подземные школы. Я хочу также поблагодарить и Францию, и Норвегию за поддержку в этом направлении. Но наши дети имеют право быть счастливыми. И для этого нам нужно остановить войну».

В центре обустроили:

  •  детское консультационное пространство;
  • специальную комнату для опроса детей психологом с дистанционным участием правоохранителей;
  • общественный конференц-зал для партнерских мероприятий, тренингов и правозащитных инициатив;
  • рабочие зоны работников Офиса омбудсмена и международных партнерских проектов.
В Офисе омбудсмена отметили, что модель работы центра будет приближена к международной системе «Барнахус» – формату, в котором правоохранители, психологи, социальные службы и медицинские специалисты совместно оказывают помощь в дружеской атмосфере, не рискуя при этом повторно травмировать ребенка.

«Это уже пятый подобный центр в Украине. Он работает по европейской модели «Барнахус», где все процедуры – от опросов до психологической поддержки – проходят в одном безопасном пространстве. Здесь ребенку не нужно повторять свою историю много раз. Здесь ее слышат с первого слова», — объяснил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте также: Помещение ТЦК и СП не является местом несвободы — омбудсмен Лубинец в Харькове

При этом материалы, которые соберут специалисты Центра, могут передавать в национальные суды и/или Международный уголовный суд. В частности, это касается случаев незаконной депортации детей, пыток, физического насилия, нарушения международного гуманитарного права или других преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
