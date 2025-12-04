Live

“Діти повинні мати можливість забути” – Терехов у Харкові на відкритті центру

Оригінально 10:41   04.12.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
“Діти повинні мати можливість забути” – Терехов у Харкові на відкритті центру Фото: пресслужба ХМР

У Харкові розпочав роботу Центр захисту прав дитини. До його створення спільно з українським Офісом омбудсмена приєдналися міжнародні партнери – ЮНІСЕФ, Франція та Норвегія.

“Центр створили для координації роботи державних органів та фахівців, які допомагають дітям, повернутим з тимчасово окупованих територій, а також тим, хто став свідками чи постраждав внаслідок воєнних злочинів росії, включно з дітьми, які пережили депортацію або примусове переміщення”, – пояснили в пресслужбі Харківської міської ради.

Звернутись до Центру захисту прав дитини можна за адресою: Харків, вул. Євгенія Єніна, 10.

Тут надаватимуть правову та психологічну допомогу, а також соціальний супровід дітям та їхнім сім’ям.

“Діти, які пройшли важкі виклики, повинні мати можливість все це забути. Коли вони будуть приходити сюди, коли з ними будуть працювати психологи, вони крок за кроком, але будуть залишати це позаду. І мати надію на щасливе життя, – сказав на відкритті установи мер Харкова Ігор Терехов. – На жаль, сьогодні ми бачимо наших дітей дуже рідко, коли вони посміхаються, дуже рідко, коли в них яскраві очі – і це жахливо. Це жахливо, бо війна відбирає дитинство та щастя в наших дітей. Ми вимушені сьогодні святкувати День Святого Миколая у підвальних приміщеннях. Ми вимушені навчати наших дітей завдяки тому, що будуємо під землею підземні школи. Я хочу теж подякувати й Франції, і Норвегії за підтримку в цьому напрямку. Але наші діти мають право бути щасливими. І для цього нам потрібно зупинити війну”.

У центрі облаштували:

  • дитячий консультаційний простір;
  • спеціальну кімнату для опитування дітей психологом з дистанційною участю правоохоронців;
  • громадський конференц-зал для партнерських заходів, тренінгів і правозахисних ініціатив;
  • робочі зони працівників Офісу омбудсмена та партнерських міжнародних проєктів.
Центр захисту прав дітей відкрили у Харкові 4
Фото: пресслужба ХМР

В Офісі омбудсмена відзначили, що модель роботи центру буде наближена до міжнародної системи “Барнахус” – формату, у якому правоохоронці, психологи, соціальні служби й медичні фахівці спільно надають допомогу в дружній атмосфері, не ризикуючи при цьому повторно травмувати дитину.

“Це вже п’ятий подібний центр в Україні. Він працює за європейською моделлю “Барнахус”, де всі процедури — від опитувань до психологічної підтримки — відбуваються в одному безпечному просторі. Тут дитині не потрібно повторювати свою історію багато разів. Тут її чують з першого слова”, – пояснив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Читайте також: Приміщення ТЦК і СП не є місцем несвободи – омбудсмен Лубінець у Харкові

Центр захисту прав дітей відкрили у Харкові

При цьому матеріали, які зберуть фахівці Центру, можуть передаватися до національних судів та/або Міжнародного кримінального суду. Зокрема, це стосується випадків незаконної депортації дітей, катувань, фізичного насильства, порушення міжнародного гуманітарного права або інших злочинів, які скоїли російські окупанти.

Центр захисту прав дітей відкрили у Харкові 2

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
