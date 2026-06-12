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У Харкові з’явиться мусульманський цвинтар

Суспільство 17:05   12.06.2026
Оксана Горун
У Харкові з’явиться мусульманський цвинтар Фото: пресслужба ХМР

Депутати Харківської міськради на сесії 12 червня підтримали рішення виділити земельну ділянку на території міського кладовища №18 для створення кварталу поховань відповідно до мусульманських релігійних традицій.

“У Харкові проживає велика мусульманська громада. Серед її представників багато людей сьогодні боронять Україну, а дехто віддав за неї своє життя. Тому наше спільне завдання – створити належні умови для поховання відповідно до релігійних традицій. Ми визначили земельну ділянку, розробили необхідну проєктну документацію та передаємо цю територію для будівництва кварталу для поховання представників мусульманської громади”, – пояснив рішення мер Харкова Ігор Терехов.

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Раніше ми повідомляли, що в боях за Харківщину загинув імам однієї з мечетей міста Артур Якубов. Якубову було 34 роки, у нього залишилася дружина та троє дітей. Він був імамом однієї з харківських мечетей Духовного управління мусульман Криму.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 17:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати міськради на сесії 12 червня підтримали рішення виділити земельну ділянку на території міського кладовища №18 в Харкові".