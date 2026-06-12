У Харкові з’явиться мусульманський цвинтар

Депутати Харківської міськради на сесії 12 червня підтримали рішення виділити земельну ділянку на території міського кладовища №18 для створення кварталу поховань відповідно до мусульманських релігійних традицій.

“У Харкові проживає велика мусульманська громада. Серед її представників багато людей сьогодні боронять Україну, а дехто віддав за неї своє життя. Тому наше спільне завдання – створити належні умови для поховання відповідно до релігійних традицій. Ми визначили земельну ділянку, розробили необхідну проєктну документацію та передаємо цю територію для будівництва кварталу для поховання представників мусульманської громади”, – пояснив рішення мер Харкова Ігор Терехов.

Раніше ми повідомляли, що в боях за Харківщину загинув імам однієї з мечетей міста Артур Якубов. Якубову було 34 роки, у нього залишилася дружина та троє дітей. Він був імамом однієї з харківських мечетей Духовного управління мусульман Криму.