У Харкові з’явиться мусульманський цвинтар
Депутати Харківської міськради на сесії 12 червня підтримали рішення виділити земельну ділянку на території міського кладовища №18 для створення кварталу поховань відповідно до мусульманських релігійних традицій.
“У Харкові проживає велика мусульманська громада. Серед її представників багато людей сьогодні боронять Україну, а дехто віддав за неї своє життя. Тому наше спільне завдання – створити належні умови для поховання відповідно до релігійних традицій. Ми визначили земельну ділянку, розробили необхідну проєктну документацію та передаємо цю територію для будівництва кварталу для поховання представників мусульманської громади”, – пояснив рішення мер Харкова Ігор Терехов.
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Раніше ми повідомляли, що в боях за Харківщину загинув імам однієї з мечетей міста Артур Якубов. Якубову було 34 роки, у нього залишилася дружина та троє дітей. Він був імамом однієї з харківських мечетей Духовного управління мусульман Криму.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кладбище, міськрада, мусульмане, новини Харкова, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 17:05;