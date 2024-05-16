У боях за Харківщину загинув імам однієї з мечетей міста Артур Якубов
Якубову було 34 роки, у нього залишилася дружина та троє дітей, повідомило Духовне управління мусульман Криму. Він загинув у боях у Харківській області.
“Учора в боях за рідну Харківщину загинув наш брат та товариш, імам Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Артур Якубов. Висловлюємо щирі співчуття сім‘ї, друзям та близьким Артура. У нашого брата залишилась дружина і троє діточок“, – написали на сторінці Духовного управління мусульман Криму у фейсбуці.
Журналістка Ельвіна Сеїтбуллаєва повідомила, що Якубову було 34 роки.
“Він був імамом однієї з харківських мечетей Духовного управління мусульман Криму. Йому було 34 роки. Під час повномасштабної війни Артур Якубов на власні очі бачив російське вторгнення та перші бої на Харківщині. Він вивіз родину за кордом, а сам повернувся в Україну. Його будинок, який знаходився в одному з сіл на околицях Харкова, зруйнували російські загарбники”, — зазначила Сеїтбуллаєва.
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У мирному житті Якубов також викладав у кримськотатарському ліцеї “Birlik School” у селі Чайка Київської області. Волонтерив у прифронтових регіонах. Минулого року добровольцем вступив до Сил оборони.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 09:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якубову було 34 роки, у нього залишилася дружина та троє дітей, повідомило Духовне управління мусульман Криму. Він загинув у боях у Харківській області".