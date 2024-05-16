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В боях за Харьковщину погиб имам одной из мечетей города Артур Якубов

Происшествия 09:15   16.05.2024
Оксана Горун
В боях за Харьковщину погиб имам одной из мечетей города Артур Якубов Фото: Эльвина Сеитбуллаева/facebook

Якубову было 34 года, у него осталась жена и трое детей, сообщило Духовное управление мусульман Крыма. Он погиб в боях в Харьковской области.

«В боях за родную Харьковщину погиб наш брат и товарищ, имам Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым Артур Якубов. Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким Артура. У нашего брата осталась жена и трое детей», — написали на странице Духовного управления мусульман Крыма в facebook.

Журналистка Эльвина Сеитбуллаева сообщила, что Якубову было 34 года.

«Он являлся имамом одной из харьковских мечетей Духовного управления мусульман Крыма. Ему было 34 года. Во время полномасштабной войны Артур Якубов своими глазами видел российское вторжение и первые бои на Харьковщине. Он вывез семью за границу, а сам вернулся в Украину. Его дом, находившийся в одном из сел в окрестностях Харькова, разрушили российские захватчики», — отметила  Сеитбуллаева.

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В мирной жизни Якубов также преподавал в крымскотатарском лицее «Birlik School» в селе Чайка в Киевской области. Волонтерил в прифронтовых регионах. В прошлом году добровольцем вступил в Силы обороны.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 09:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Якубову было 34 года, у него осталась жена и трое детей, сообщило Духовное управление мусульман Крыма. Он погиб в боях в Харьковской области".