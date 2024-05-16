Наступает интересная фаза «большого наступления на Харьков» — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что передовые подразделения РФ на севере от Харькова вынуждены были остановиться на рубеже Глубокое – Лукьянцы.

«После того как ВСУ выбили противника из с. Зеленое, и в этом направлении произошло сужение полосы действия 18-й мотострелковой дивизии (мсд) противника, так сказать «естественным» путем… очевидно, ее передовые подразделения были вынуждены остановиться, на рубеже Глубокое – Лукьянцы. Судя по всему, оба населенных пункта заняты передовыми подразделениями противника, но его дальнейшее продвижение — остановлено… Несмотря на тот факт, что российское командование получило возможность уплотнить боевые порядки своих передовых подразделений за счет сужения полосы действия этого соединения. То есть, на этом участке «большого российского наступления на Харьков» его темпы упали почти до нуля, что вполне показательно. Очевидно, что это случилось явно не по каким-то «объективным» причинам, а по вполне «субъективным» — уровень боеспособности наступающих передовых подразделений 18-й мсд и 7-го отдельного мотострелкового полка (омсп) упал до критического, относительно продолжения атакующих\штурмовых действий, уровня. И случилось это по одной (точнее, двум) простым причинам: потерям и отсутствию ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ резервов у него на этом направлении, которые могли бы восстановить способность этой тактической группы противника продолжать наступление высокой интенсивности», — сообщил Машовец в обзоре 16 мая.

Он отметил, что формально резервы у противника есть, он может их привлечь и восстановить штурмовые действия на севере от Харькова. Но «этот вопрос становится дискуссионным». Потому что нарастить атакующие действия в направлении Липцев россияне могут только за счет другого — Волчанского направления.

«В таком случае, его (противника — Ред.) командованию придется сделать выбор — между Волчанском и гипотетическим «рейдом» на территорию Сумской обл. Украины, о котором нам «рассказал» генерал Буданов. Ведь в свое время перемещение этих сил и средств противника в состав войск (сил) группировки «Север», очевидно, осуществлялось с прицелом на использование их в подходящий для противника момент именно на «главном» направлении. По состоянию «на данный момент», это явно — Волчанск, а не Липцы… И тем более, явно не Сумы», — считает военный обозреватель.

Что касается ситуации под Волчанском, то, по мнению Машовца, говорить о ее «полной стабилизации» явно преждевременно. Россияне продолжают попытки обойти Волчанск с запада, действуя по направлению Огурцово — Бугроватка, вдоль правого берега Северского Донца. А также движутся в направлении самого города со стороны Гатища и Плетеневки.

«Это район местного мясокомбината и старого аэродрома к северу от города. Основная цель противника – максимально глубоко вклиниться в городскую застройку и закрепиться там, — отметил обозреватель. — Относительно с. Бугроватка, очевидно, что противник пытается выйти в район мостового перехода через р. С.Донец в районе Прилипки и взять участок дороги со стороны Старицы на Волчанск под свой полный контроль. Вместе с тем также очевидно, что «эффект» от таких действий противника в районе с. Бугроватка относительно ситуации в районе самого г. Волчанск может быть лишь, скажем так, опосредованным… Ведь противнику не удалось продвинуться на противоположном (левом) берегу р. Северский Донец по направлению Гатище — Синельниково и соответственно, как-то заблокировать основную коммуникацию в Волчанске в районе Цегельного, со стороны Бугаевки и Старого Салтова».

Так что сейчас командование ВСУ может маневрировать силами и полноценно снабжать подразделения, которые защищают Волчанск.

Так что, если россияне попробуют в такой ситуации кинуть резервы на Липцы или Сумское направление, то перед командованием вражеского ГВ «Север», по мнению Машовца, встанет вопрос: «а чем тогда «брать Волчанск?» — причем — как можно быстрее… Потому что каждое время затягивания с «полноценным штурмом» Волчанска существенно снижает вообще шансы на его «взятие» российскими войсками».

«Поэтому я очень сомневаюсь, что противник и дальше продолжит «открывать новые фронты» и расширять «до бесконечности» полосу действий своих войск в Харьковской обл. У него для этого, как оказывается, просто не хватает сил и средств. Вернее — не хватает «на все и сразу»… Я думаю, произойдет совсем другой, обратный процесс — противник сконцентрируется на районе г. Волчанск (то есть, на попытке достичь более реалистичную цель, которой потом возможно будет размахивать, как «красным знаменем» во всех смыслах) и именно там задействует основной объем немногих резервов, которые у него здесь сосредоточены и развернуты», — прогнозирует Машовец.

Вполне возможно, что для таких действий россиянам понадобится перекинуть под Волчанск силы с Купянского направления.

«Но, в связи с этим, всегда стоит помнить, что многострадальная Синьковка сама по себе «не возьмется», — отметил военный обозреватель.

Он подчеркнул: на Харьковском направлении, «судя по всему, наступает достаточно интересная фаза «большого российского наступления на Харьков».