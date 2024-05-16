Войска РФ продвинулись не более чем на 8 км от границы на Харьковщине — ISW

Институт изучения войны (ISW) в утренней сводке 16 мая заявил, что темп наступления РФ на севере Харьковской области продолжает снижаться.

«Темп российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжает снижаться после того, как российские войска первоначально захватили районы, которые, как теперь подтвердили украинские официальные лица, были менее защищены», — отметили аналитики ISW в актуальной сводке.

По их данным, геолокированные кадры, опубликованные 15 мая, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Глубокого (к северу от Липцев) и вдоль восточного берега Травянского водохранилища.

«Министерство обороны России и российские военные блогеры заявили, что российские войска захватили Глубокое и Лукьянцы (к северо-востоку от Липцев). Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские подразделения 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус Ленинградского военного округа) захватили Лукьянцы 13 марта и что украинские войска недавно вытеснили российские войска из Зеленого (к северо-востоку от Липцев). Глава военной администрации села Липцы Сергей Криветченко заявил, что российские войска вошли в Лукьянцы. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили нападение российских войск между Борисовкой (к северо-востоку от Липцев) и Нескучным (к северо-востоку от Липцев)», — привели все известные на данный момент сообщения в ISW.

Также продолжалось тактическое наступление в районе Волчанска. Геолоцированные кадры показали, что войска РФ продвинулись в северной части Старицы. В течение суток бои продолжались на северных окраинах Волчанска.

«По оценкам ISW, российские войска в настоящее время продвинулись не более чем на восемь километров от международной границы на севере Харьковской области», — отметили в Институте изучения войны.

Там вновь подтвердили свой прежний вывод: россияне отдают приоритет созданию «буферной зоны», а не глубокому проникновению на Харьковщину.