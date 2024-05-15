Не ИПСО. Еще нескольких неготовых фортификаций у Липцев показал DeepState

В ответ на обвинения начальника ХОВА Олега Синегуба в распространении «вражеского ИПСО» аналитический канал DeepState опубликовал кадры еще нескольких недостроенных оборонительных укреплений возле Липцев, которые к началу наступления россиян были расположены в 15 км от государственной границы.

«Вынуждены дополнительно предоставить кадры одной из неподготовленных позиций ВОП в 10 км от ГКУ (в 2023-м ближайший вражеский СП находился вообще на расстоянии 15 км), которыми с нами поделились бойцы. И здесь речь идет не об отсутствии инженерно-фортификационных сооружений, а именно о некачественной их подготовке и некомпетентном подходе, который, скорее всего, подавался военно-политическому руководству как «успешность», из чего даже могли сделать выводы о «заключительных этапах построения ИФС» , в частности, в Харьковской области», — подчеркнули в DeepState.

«Забегая вперед, развеем тезисы о «начали обустраивать» и «враждебное ИПСО». Другие позиции «фортификаций» носят только ее название, ведь они не начинали обустраиваться вообще. И выглядит очень странно, что в 10 км от государственной границы в течение 2023-2024 годов там смогли осуществить только первый этап строительства. Что касается тезиса «постоянных обстрелов», то их активизация началась ближе к наступлению. Если и дальше коррупция и непрофессионализм будут списываться на ИПСО, то у нас всех большие проблемы с будущим. Все же следует сосредоточиться на проверках», — подчеркнули в DeepState.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.

Вопрос отсутствия минных заграждений в приграничье Харьковщины, когда его заняли оккупанты, 12 мая поднял журналист Андрей Цаплиенко. О том, что нет укреплений — заявил командир подразделения ВСУ Денис Ярославский. Замначальника ХОВА Роман Семенуха отметил, что «построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы обороны Украины». Относительно того, что укрытия для военных есть не везде, Семенуха сообщил, что «администрация выполняла работы по одной из полос, занимаемых военными». Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил слова своего заместителя, а также предупредил об активизации вражеской ИПсО.