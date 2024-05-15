«Дискредитация» — Синегубов о «зубах дракона», сваленных в кучу на Харьковщине

Фото сваленных у обочины оборонительных заграждений «зубы дракона», которые ранее опубликовали аналитики DeepState, отмечая, что они были сделаны на окраине села Липцы, прокомментировал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На снимках, по его словам, — остатки материалов, которые по просьбе одной из бригад вывез подрядчик для дальнейшей установки.

«Важно: те остатки — это 0,4% от общей выполненной работы по ограждениям такого типа. То есть это далеко не стратегическое количество тетраэдров, которое «по словам некоторых блогеров» могло бы вообще теоретически повлиять на ход боевых действий», — написал Синегубов в Telegram и добавил, что «распространение такой дезинформации дискредитирует военных и исполнителей всех оборонных работ».

Начальник ХОВА связал эти публикации с рядом других, которые, по его словам, начались в день наступления оккупантов на Волчанск.

«Еще с прошлой недели тиражировались различные сообщения: то об отсутствии власти в области, то о захвате Волчанска, то о якобы ремонте дорог на Волчанск за почти 400 млн грн, то об отсутствии фортификаций и так далее. Все эти материалы выходили в примерно одинаковое время, с одинаковыми заголовками. Это ИПсО, направленное на дискредитацию военных, власти, распространение хаоса и вражды между украинцами. Это умышленно направленные волны, которые иногда поддерживают СМИ», — утверждает Синегубов.

Он также рассказал, что тетраэдры с колючей проволокой должны были устанавливать в течение 2023-2024 годов, и задачи, которые ставили военные за 2023-й, — были выполнены на 100%, что подтвердили органы контроля. Часть работ по плану, продолжил начальник ХОВА, начали выполнять уже в 2024-м, но они были приостановлены на некоторых участках из-за постоянных обстрелов и будут выполнены, когда для этого будет физическая возможность.

Ранее проект DeepState опубликовал фото оборонительных заграждений «зубы дракона», сваленных на обочине. Со ссылкой на бойцов аналитики утверждают, что эти конструкции лежат на окраине села Липцы Харьковского района Харьковской области, и с лета 2023 года их так никто и не расставил.

«Не будем делать выводов, пусть их сделает комиссия, которая будет рассматривать добросовестность подрядчиков, которые возводили оборонительные сооружения, и ответственных лиц, которые должны были осуществлять контроль», — отметили в Telegram-канале проекта.

Напомним, в конце декабря 2023 года начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.