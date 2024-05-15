Live
  • Ср 15.05.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 39.68
  • EUR 42.83

Враг утверждает, что Волчанск под его контролем – Синегубов опроверг ИПсО РФ

Общество 13:44   15.05.2024
Виктория Яковенко
Враг утверждает, что Волчанск под его контролем – Синегубов опроверг ИПсО РФ

Глава ХОВА Олег Синегубов предупредил жителей о значительном количестве вражеских ИПсО и фейковых вбросов по ситуации на Харьковщине.

По данным главы ХОВА, на Харьковском направлении враг активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку. Это сообщалось также в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 11:30.

«В то же время противник утверждает, что весь Волчанск под его контролем. Центр противодействия дезинформации при СНБО, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ, сообщает, что эта и подобная информация не соответствует действительности. Что подтверждает и Харьковская ОВА», – отметил Синегубов.

Он призвал доверять только проверенным источникам.

В то же время командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман» сообщил, что сегодня по оккупантам на Волчанском направлении «отлично работают наши вертушки и грады». Однако враг подтягивает большое количество резервов.

«Если и сейчас в тылах никто не роет линии обороны, то нужно расстреливать всех чинов и командиров, причастных к обороне Харьковской области», — написал Бунятов.

Также он заявил, что на Харьковском направлении стабильно берут в плен оккупантов.

«Сегодня +3 только у моих знакомых», – добавил Бунятов.

Читайте также: Какова ситуация в Волчанске и в районе Липцев под Харьковом — информация ХОВА

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Показуха в Харьковской области» — Коваленко о причинах наступления
«Показуха в Харьковской области» — Коваленко о причинах наступления
15.05.2024, 11:28
Главные новости Харькова 15 мая: наступление РФ замедлилось, хотят переговоров
Главные новости Харькова 15 мая: наступление РФ замедлилось, хотят переговоров
15.05.2024, 14:11
В Волчанске отбили первую танковую атаку россиян – Бутусов (видео)
В Волчанске отбили первую танковую атаку россиян – Бутусов (видео)
15.05.2024, 14:25
В Харькове раздался взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях
В Харькове раздался взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях
15.05.2024, 13:15
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 16-20 мая
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 16-20 мая
15.05.2024, 14:03
Древесина для фортификаций на Харьковщине: в ХОВА отреагировали на скандал
Древесина для фортификаций на Харьковщине: в ХОВА отреагировали на скандал
15.05.2024, 10:19

Новости по теме:

13:44
Враг утверждает, что Волчанск под его контролем – Синегубов опроверг ИПсО РФ
13:36
Какова ситуация в Волчанске и в районе Липцев под Харьковом — информация ХОВА
12:26
РФ не вела активных действий на Харьковском направлении: данные ГШ на утро
11:46
Враг занимает позиции на улицах Волчанска – полиция призывает эвакуироваться
09:56
Договора на ремонт дороги в Волчанск за 370 млн не было- Служба восстановления

Вы читали новость: «Враг утверждает, что Волчанск под его контролем – Синегубов опроверг ИПсО РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 13:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов предупредил жителей о значительном количестве вражеских ИПсО и фейковых вбросов по ситуации на Харьковщине.".