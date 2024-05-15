Враг утверждает, что Волчанск под его контролем – Синегубов опроверг ИПсО РФ

Глава ХОВА Олег Синегубов предупредил жителей о значительном количестве вражеских ИПсО и фейковых вбросов по ситуации на Харьковщине.

По данным главы ХОВА, на Харьковском направлении враг активных действий с начала суток не проводил, пытается закрепиться на достигнутом рубеже и осуществляет перегруппировку. Это сообщалось также в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 11:30.

«В то же время противник утверждает, что весь Волчанск под его контролем. Центр противодействия дезинформации при СНБО, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ, сообщает, что эта и подобная информация не соответствует действительности. Что подтверждает и Харьковская ОВА», – отметил Синегубов.

Он призвал доверять только проверенным источникам.

В то же время командир отделения 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов, позывной «Осман» сообщил, что сегодня по оккупантам на Волчанском направлении «отлично работают наши вертушки и грады». Однако враг подтягивает большое количество резервов.

«Если и сейчас в тылах никто не роет линии обороны, то нужно расстреливать всех чинов и командиров, причастных к обороне Харьковской области», — написал Бунятов.

Также он заявил, что на Харьковском направлении стабильно берут в плен оккупантов.

«Сегодня +3 только у моих знакомых», – добавил Бунятов.