Какова ситуация в Волчанске и в районе Липцев под Харьковом — информация ХОВА
Боевые столкновения продолжаются в северной части города Волчанск, сообщил в эфире нацмарафона заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха.
«Наши Силы обороны дают достойный бой и продолжают удерживать город… Бои на Волчанском направлении не прекращаются. Мы его называем «второе вторжение с севера», которое произошло с 9 на 10 мая. Враг сосредотачивает свои штурмовые действия на направлении от Глубокого до Липцев и немного правее, и в трех направлениях в районе города Волчанск», — пояснил зрителям Семенуха.
При этом он отметил, что в районе села Липцы Харьковского района противник успеха не имеет.
С 10 мая, когда произошла активизация войск РФ, с северного приграничья и громад Богодуховского района эвакуировали около 8 тысяч гражданских, добавил Семенуха.
Читайте также: Враг занимает позиции на улицах Волчанска – полиция призывает эвакуироваться
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, липцы, семенуха, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Какова ситуация в Волчанске и в районе Липцев под Харьковом — информация ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 13:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боевые столкновения продолжаются в северной части города Волчанск, сообщил в эфире нацмарафона заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха".