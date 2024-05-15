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Какова ситуация в Волчанске и в районе Липцев под Харьковом — информация ХОВА

Общество 13:36   15.05.2024
Елена Нагорная
Какова ситуация в Волчанске и в районе Липцев под Харьковом — информация ХОВА

Боевые столкновения продолжаются в северной части города Волчанск, сообщил в эфире нацмарафона заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха.

«Наши Силы обороны дают достойный бой и продолжают удерживать город… Бои на Волчанском направлении не прекращаются. Мы его называем «второе вторжение с севера», которое произошло с 9 на 10 мая. Враг сосредотачивает свои штурмовые действия на направлении от Глубокого до Липцев и немного правее, и в трех направлениях в районе города Волчанск», — пояснил зрителям Семенуха.

При этом он отметил, что в районе села Липцы Харьковского района противник успеха не имеет.

С 10 мая, когда произошла активизация войск РФ, с северного приграничья и громад Богодуховского района эвакуировали около 8 тысяч гражданских, добавил Семенуха.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 13:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Боевые столкновения продолжаются в северной части города Волчанск, сообщил в эфире нацмарафона заместитель начальника Харьковской ОВА Роман Семенуха".