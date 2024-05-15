Яка ситуація у Вовчанську та в районі Липців під Харковом – інформація ХОВА
Бойові зіткнення тривають у північній частині міста Вовчанськ, повідомив в етері нацмарафону заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха.
“Наші Сили оборони дають гідний бій і продовжують утримувати місто… Бої на Вовчанському напрямку не припиняються. Ми його називаємо “друге вторгнення з півночі”, яке відбулося з 9 на 10 травня. Ворог зосереджує свої штурмові дії на напрямку від Глибокого до Липців і трохи правіше, і в трьох напрямках в районі міста Вовчанськ”, – пояснив глядачам Семенуха.
При цьому він зазначив, що у районі села Липці Харківського району супротивник успіху не має.
З 10 травня, коли відбулася активізація військ РФ, із північного прикордоння та громад Богодухівського району евакуювали близько 8 тисяч цивільних, додав Семенуха.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вовчанськ, липцы, семенуха, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 13:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бойові зіткнення тривають у північній частині міста Вовчанськ, повідомив в етері нацмарафону заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха".