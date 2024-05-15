Ворог займає позиції на вулицях Вовчанська – поліція закликає евакуюватись

Про оперативну ситуацію у місті Вовчанськ на Харківщині станом на 15 травня повідомив головний патрульний Вовчанського відділу Олексій Харківський.

«Поліція перебуває у Вовчанську. Тривають активні бої. Ми знаходимося, евакуюємо людей, всім допомагаємо. Ситуація в Вовчанську вкрай складна. Ворог займає позиції на вулицях міста Вовчанськ. Тому, люди, будь ласка, евакуюйтеся. Ми всім допомагаємо», – сказав Харківський.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, 2202 жителів евакуювали з Чугуївського району, 3533 – з Харківського, 79 – з Богодухівського, ще 2177 людей вивезли волонтери.

Синєгубов звернувся до волонтерів інших областей України з проханням скоординувати дії із Координаційним гуманітарним центром. Так вже зробили в Харківській області.

«У Вовчанську немає нічого. Було дві квартири, дача – розбили. Сина вбило рік тому, відірвало ноги, поховала. Приїхали сюди, оформили грошову допомогу, отримала речі, продукти», – розповіла жителька Вовчанська Надія Кузнецова.

Ситуація з евакуацією наразі трохи спала, у порівнянні із 10 травня, каже голова «Координаційного гуманітарного центру» Євген Коляда. Сьогодні планують прийняти 200 людей.

Номер гарячої лінії для евакуації та координації 0-800-33-92-91.