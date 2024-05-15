Темп наступальних операцій РФ на півночі Харківщини сповільнився – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни в актуальному зведенні продовжили наполягати на теорії, яку висунули раніше: мета армії РФ – не “наступ на Харків”, а створення “буферної зони” у прикордонні.

“Темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області, зважаючи на все, за останні 24 години сповільнився, а характер російської наступальної активності в цьому районі відповідає оцінці ISW, згідно з якою російські сили віддають пріоритет створенню “буферної зони” на території Харківської області в міжнародній прикордонній зоні – замість глибшого проникнення до Харківської області”, – зазначили у зведенні ISW.

Аналітики поінформували, що з 13 до 14 травня на Харківщину перекинули додаткові українські підрозділи. А причиною зниження темпів російського наступу могли стати значні втрати, до яких призвела російська тактика піхотних штурмів.

“Декілька російських та українських джерел повідомили, що російські сили використовують нову тактику на цьому напрямку — використовують невеликі штурмові групи, чисельністю не більше п’яти осіб, для проникнення на українські позиції, а потім об’єднуються з іншими невеликими штурмовими групами для об’єднання в більшу ударну групу. На кадрах, що зняті з безпілотника, ймовірно з Вовчанська, видно, як російська піша мобільна піхота діє на території населеного пункту невеликими штурмовими групами, що відповідає українським повідомленням. Однак використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили та техніки Росії та уповільненню загального темпу російського наступу на цьому напрямку. Один російський військовий оглядач, який раніше служив інструктором підрозділу “Шторм-Z”, поскаржився, що кадри з невеликими російськими штурмовими групами свідчать про погану підготовку та навчання, а не про ефективну нову тактику”, – повідомили в Інституті вивчення війни.

Аналітики не змогли незалежно підтвердити дані начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича про втрати 1740 російських солдатів на Харківщині за добу.

“ISW не може незалежно підтвердити цю цифру, але передбачуваний рівень втрат може відповідати загальному повільнішому темпу наступальних операцій, що спостерігався 14 травня. Якщо темп російських операцій залишиться відносно низьким, російські сили, ймовірно, зосередяться на зміцненні нових позицій та нарощуванні бокового виступу в Харківській області шляхом об’єднання Липцівського та Вовчанського напрямків та створення “буферної зони” у прикордонні, а не просуванню далі в область, як раніше оцінив ISW”, – підсумували аналітики.