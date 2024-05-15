ЗСУ “різко пригальмували” просування окупантів у бік Липців – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець зазначив, що заяви про повну “стабілізацію” на Харківському напрямку – передчасні, але певного “гальмування” наступу РФ ЗСУ досягли.

“Очевидно ЗСУ вибили противника з с. Зелене й “різко пригальмували” його просування з боку с. Лук’янці у бік с. Липці… Так, противнику вдалося зайняти саме с. Лук’янці дві доби тому, однак, просунутись далі у південно-західному напрямку на с. Липці, передовим підрозділам 18-ї мотострілецькій дивізії (мсд) противника, не вдається… Щодо с. Глибоке, то інформація там суперечлива… Одні стверджують, що селище зайняте противником “повністю”, інші – що противник контролює лише його північну частину… Але, хай там як, очевидно, що протягом минулої доби противник не мав там просування“, — поінформував Машовець.

Також не вдається росіянам і “обхід Вовчанська з південного заходу”.

“Просунутись по лівому берегу р. Сіверський Донець на південь від с. Гатище, у напрямку на с. Синельникове та с. Цегельне й таким чином обійти саме місто із заходу та південного заходу противнику так і не вдалося. Тому, ймовірно, штурмувати м. Вовчанськ (якщо противник таки на це наважиться) йому доведеться, майже “в лоб” – з боку того самого с. Гатище, вздовж дороги, яка веде від Вовчанська у бік кордону… Або, намагаючись прорватись через аеродром, північніше міста, з боку с. Плетенівка. А це, очевидно, різко збільшить втрати противника… принаймні, у його передових штурмових підрозділах“, – зазначив військовий оглядач.

“Очевидно, протягом минулої доби (або, навіть, попередньої) противнику таки вдалося “зачепитися” за с. Бугруватка, просунувшись через ліс північніше селища, й він дуже близький до того, аби перерізати дорогу з боку с. Стариця на м. Вовчанськ в районі автомобільного мосту через річку Сіверський Донець, південніше села, нижче (мається на увазі, по течії) заказника”, — поінформував Машовець.

Що стосується боїв у самому Вовчанську, то, за даними оглядача, передовим підрозділам росіян, ймовірно, вдалося “зайти в місто” з боку села Гатище, проте “вони утримують там лише кілька будівель”.

“Ймовірно, генерал Буданов трохи поспішив із заявами про повну “стабілізацію”. Хоча, звісно, певне “гальмування” російських наступальних дій саме на Харківському операційному напрямку – таки спостерігається”, – робить висновок військовий оглядач.