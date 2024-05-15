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ЗСУ “різко пригальмували” просування окупантів у бік Липців – Машовець

Події 07:25   15.05.2024
Оксана Горун
ЗСУ “різко пригальмували” просування окупантів у бік Липців – Машовець

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець зазначив, що заяви про повну “стабілізацію” на Харківському напрямку – передчасні, але певного “гальмування” наступу РФ ЗСУ досягли.

“Очевидно ЗСУ вибили противника з с. Зелене й “різко пригальмували” його просування з боку с. Лук’янці у бік с. Липці… Так, противнику вдалося зайняти саме с. Лук’янці дві доби тому, однак, просунутись далі у південно-західному напрямку на с. Липці, передовим підрозділам 18-ї мотострілецькій дивізії (мсд) противника, не вдається… Щодо с. Глибоке, то інформація там суперечлива… Одні стверджують, що селище зайняте противником “повністю”, інші – що противник контролює лише його північну частину… Але, хай там як, очевидно, що протягом минулої доби противник не мав там просування“, — поінформував Машовець.

Липці 15.05.2024
Ілюстрація: мапа DeepState

Також не вдається росіянам і “обхід Вовчанська з південного заходу”.

Просунутись по лівому берегу р. Сіверський Донець на південь від с. Гатище, у напрямку на с. Синельникове та с. Цегельне й таким чином обійти саме місто із заходу та південного заходу противнику так і не вдалося. Тому, ймовірно, штурмувати м. Вовчанськ (якщо противник таки на це наважиться) йому доведеться, майже “в лоб” – з боку того самого с. Гатище, вздовж дороги, яка веде від Вовчанська у бік кордону… Або, намагаючись прорватись через аеродром, північніше міста, з боку с. Плетенівка. А це, очевидно, різко збільшить втрати противника… принаймні, у його передових штурмових підрозділах“, – зазначив військовий оглядач.

Вовчанськ 15.05.2024
Ілюстрація: мапа DeepState

“Очевидно, протягом минулої доби (або, навіть, попередньої) противнику таки вдалося “зачепитися” за с. Бугруватка, просунувшись через ліс північніше селища, й він дуже близький до того, аби перерізати дорогу з боку с. Стариця на м. Вовчанськ в районі автомобільного мосту через річку Сіверський Донець, південніше села, нижче (мається на увазі, по течії) заказника”, — поінформував Машовець.

Що стосується боїв у самому Вовчанську, то, за даними оглядача, передовим підрозділам росіян, ймовірно, вдалося “зайти в місто” з боку села Гатище, проте “вони утримують там лише кілька будівель”.

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“Ймовірно, генерал Буданов трохи поспішив із заявами про повну “стабілізацію”. Хоча, звісно, певне “гальмування” російських наступальних дій саме на Харківському операційному напрямку – таки спостерігається”, – робить висновок військовий оглядач.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 07:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець зазначив, що заяви про повну “стабілізацію” на Харківському напрямку – передчасні, але певного “гальмування” наступу РФ ЗСУ досягли".