Live
  • Ср 15.05.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 39.68
  • EUR 42.83

ВСУ «резко притормозили» продвижение оккупантов в сторону Липцев — Машовец

Происшествия 07:25   15.05.2024
Оксана Горун
ВСУ «резко притормозили» продвижение оккупантов в сторону Липцев — Машовец Фото: Генштаб ВСУ

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что заявления о полной «стабилизации» на Харьковском направлении — преждевременные, но определенного «торможения» наступления РФ ВСУ добились.

«Очевидно, ВСУ выбили противника из с. Зеленое и «резко притормозили» его продвижение со стороны с. Лукьянцы в сторону с. Липцы… Так, противнику удалось занять само с. Лукьянцы двое суток назад, однако продвинуться дальше в юго-западном направлении на с. Липцы передовым подразделениям 18-й мотострелковой дивизии (мсд) противника, не удается… Что касается с. Глубокое, то информация там противоречива… Одни утверждают, что поселок занят противником «полностью», другие — что противник контролирует только его северную часть… Но, как бы там ни было, очевидно, что за прошедшие сутки противник не имел там продвижения», — проинформировал Машовец.

Липцы 15.05.2024
Иллюстрация: карта DeepState

Также не удается россиянам и «обход Волчанска с юго запада».

«Продвинуться по левому берегу р. Северский Донец к югу от с. Гатище, в направлении с. Синельниково и с. Цегельное и таким образом обойти город с запада и юго-запада противнику так и не удалось. Поэтому, вероятно, штурмовать Волчанск (если противник таки на это отважится) ему придется, почти «в лоб» — со стороны того же с. Гатище, вдоль дороги, которая ведет от Волчанска в сторону границы… Или, пытаясь прорваться через аэродром, севернее города, со стороны с. Плетеневка. А это, очевидно, резко увеличит потери противника, по крайней мере в его передовых штурмовых подразделениях», — отметил военный обозреватель.

Волчанск 15.05.2024
Иллюстрация: карта DeepState

«Очевидно, за прошедшие сутки (или даже предыдущие) противнику удалось «зацепиться» за с. Бугроватка, продвинувшись через лес севернее населенного пункта, и он очень близок к тому, чтобы перерезать дорогу со стороны с. Старица на Волчанск, в районе автомобильного моста через реку Северский Донец, южнее села, ниже (имеется в виду, по течению) заказника», — проинформировал Машовец.

Что касается боев в самом Волчанске, то, по данным обозревателя, передовым подразделениям россиян, вероятно удалось «зайти в город» со стороны села Гатище, однако «они удерживают там всего несколько зданий».

Читайте также: До 70% личного состава: оккупанты несут огромные потери на Харьковщине — АТЕШ

«Вероятно, генерал Буданов немного поспешил с заявлениями о полной «стабилизации»… Хотя, конечно, определенное «торможение» российских наступательных действий именно на Харьковском операционном направлении — наблюдается», — делает вывод военный обозреватель.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 15 мая: как прошла ночь, ситуация на фронте
Главные новости Харькова 15 мая: как прошла ночь, ситуация на фронте
15.05.2024, 08:37
Кратковременный дождь. Какой будет погода 15 мая в Харькове и области
Кратковременный дождь. Какой будет погода 15 мая в Харькове и области
14.05.2024, 22:33
Темп наступательных операций РФ на севере Харьковщины замедлился — ISW
Темп наступательных операций РФ на севере Харьковщины замедлился — ISW
15.05.2024, 08:03
Главные новости Харькова 14.05: 20 пострадавших, «прилетело» по многоэтажке
Главные новости Харькова 14.05: 20 пострадавших, «прилетело» по многоэтажке
14.05.2024, 23:55
Взрывы снова звучат в Харькове
Взрывы снова звучат в Харькове
14.05.2024, 23:03
В Харькове за сутки ранены 24 гражданских, в том числе четыре ребенка — ГУНП
В Харькове за сутки ранены 24 гражданских, в том числе четыре ребенка — ГУНП
15.05.2024, 08:29

Новости по теме:

23:49
Защитники отошли с некоторых позиций в Лукьянцах и Волчанске – Генштаб ВСУ
21:09
14 атак на Харьковском направлении и 20 – на Купянском – Генштаб ВСУ
15:58
В районе Волчанска пограничники из минометов уничтожили группу россиян (видео)
15:36
7,5 тысяч людей уже вывезли с приграничья Харьковщины: какую помощь оказывают
15:27
Пропали волонтеры, парня бросили в подвал: что творит РФ в Волчанске — полиция

Вы читали новость: «ВСУ «резко притормозили» продвижение оккупантов в сторону Липцев — Машовец»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 07:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что заявления о полной «стабилизации» на Харьковском направлении — преждевременные, но определенного «торможения» наступления РФ ВСУ добились".