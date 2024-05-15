ВСУ «резко притормозили» продвижение оккупантов в сторону Липцев — Машовец

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что заявления о полной «стабилизации» на Харьковском направлении — преждевременные, но определенного «торможения» наступления РФ ВСУ добились.

«Очевидно, ВСУ выбили противника из с. Зеленое и «резко притормозили» его продвижение со стороны с. Лукьянцы в сторону с. Липцы… Так, противнику удалось занять само с. Лукьянцы двое суток назад, однако продвинуться дальше в юго-западном направлении на с. Липцы передовым подразделениям 18-й мотострелковой дивизии (мсд) противника, не удается… Что касается с. Глубокое, то информация там противоречива… Одни утверждают, что поселок занят противником «полностью», другие — что противник контролирует только его северную часть… Но, как бы там ни было, очевидно, что за прошедшие сутки противник не имел там продвижения», — проинформировал Машовец.

Также не удается россиянам и «обход Волчанска с юго запада».

«Продвинуться по левому берегу р. Северский Донец к югу от с. Гатище, в направлении с. Синельниково и с. Цегельное и таким образом обойти город с запада и юго-запада противнику так и не удалось. Поэтому, вероятно, штурмовать Волчанск (если противник таки на это отважится) ему придется, почти «в лоб» — со стороны того же с. Гатище, вдоль дороги, которая ведет от Волчанска в сторону границы… Или, пытаясь прорваться через аэродром, севернее города, со стороны с. Плетеневка. А это, очевидно, резко увеличит потери противника, по крайней мере в его передовых штурмовых подразделениях», — отметил военный обозреватель.

«Очевидно, за прошедшие сутки (или даже предыдущие) противнику удалось «зацепиться» за с. Бугроватка, продвинувшись через лес севернее населенного пункта, и он очень близок к тому, чтобы перерезать дорогу со стороны с. Старица на Волчанск, в районе автомобильного моста через реку Северский Донец, южнее села, ниже (имеется в виду, по течению) заказника», — проинформировал Машовец.

Что касается боев в самом Волчанске, то, по данным обозревателя, передовым подразделениям россиян, вероятно удалось «зайти в город» со стороны села Гатище, однако «они удерживают там всего несколько зданий».

«Вероятно, генерал Буданов немного поспешил с заявлениями о полной «стабилизации»… Хотя, конечно, определенное «торможение» российских наступательных действий именно на Харьковском операционном направлении — наблюдается», — делает вывод военный обозреватель.