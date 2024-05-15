До 70% личного состава: оккупанты несут огромные потери на Харьковщине — АТЕШ

На Харьковском направлении штурмовые подразделения армии РФ несут значительные потери, сообщают партизаны движения «АТЕШ».

«Источники и агенты движения «АТЕШ» сообщают о значительных потерях российских штурмовых подразделений на Харьковском направлении. В результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Потери убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава», — проинформировали в telegram-канале «АТЕШ».

Пори этом, как отмечают партизаны, не последнюю роль в столь высокой смертности оккупантов играют стычки между кадровой армией и подразделениями заключенных — «Шторм-Z».

«Управлять бывшими заключенными не всем командирам под силу, даже тем, кто имеет богатый военный опыт», — прокомментировали в «АТЕШ».