До 70% личного состава: оккупанты несут огромные потери на Харьковщине — АТЕШ
На Харьковском направлении штурмовые подразделения армии РФ несут значительные потери, сообщают партизаны движения «АТЕШ».
«Источники и агенты движения «АТЕШ» сообщают о значительных потерях российских штурмовых подразделений на Харьковском направлении. В результате тяжелых боев отдельные подразделения 138-й отдельной мотострелковой бригады, 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка потеряли боеспособность. Потери убитыми и ранеными составляют до 70% личного состава», — проинформировали в telegram-канале «АТЕШ».
Пори этом, как отмечают партизаны, не последнюю роль в столь высокой смертности оккупантов играют стычки между кадровой армией и подразделениями заключенных — «Шторм-Z».
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«Управлять бывшими заключенными не всем командирам под силу, даже тем, кто имеет богатый военный опыт», — прокомментировали в «АТЕШ».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: армия РФ, атеш, наступ, наступление, новости Харькова, потери;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 06:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении штурмовые подразделения армии РФ несут значительные потери, сообщают партизаны движения «АТЕШ»".