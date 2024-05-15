До 70% особового складу: окупанти зазнають значних втрат на Харківщині – АТЕШ
На Харківському напрямку штурмові підрозділи армії РФ зазнають величезних втрат, повідомляють партизани руху “АТЕШ”.
“Джерела та агенти руху “АТЕШ” повідомляють про значні втрати російських штурмових підрозділів на Харківському напрямку. У результаті важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу”, – поінформували у телеграм-каналі “АТЕШ”.
Водночас, як зазначають партизани, не останню роль у такій високій смертності окупантів відіграють сутички між кадровою армією та підрозділами ув’язнених – “Шторм-Z”.
Читайте також: “Ніхто не вийде” – істерика командира РФ на Харківщині (перехоплення ГУР)
“Керувати колишніми ув’язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід”, – прокоментували в “АТЕШ”.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: армия РФ, атеш, наступ, новини Харкова, потери;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «До 70% особового складу: окупанти зазнають значних втрат на Харківщині – АТЕШ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 06:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку штурмові підрозділи армії РФ зазнають величезних втрат, повідомляють партизани руху “АТЕШ”".