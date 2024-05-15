До 70% особового складу: окупанти зазнають значних втрат на Харківщині – АТЕШ

На Харківському напрямку штурмові підрозділи армії РФ зазнають величезних втрат, повідомляють партизани руху “АТЕШ”.

“Джерела та агенти руху “АТЕШ” повідомляють про значні втрати російських штурмових підрозділів на Харківському напрямку. У результаті важких боїв окремі підрозділи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 18-ї мотострілецької дивізії та 7-го окремого мотострілецького полку втратили боєздатність. Втрати вбитими та пораненими становлять до 70% особового складу”, – поінформували у телеграм-каналі “АТЕШ”.

Водночас, як зазначають партизани, не останню роль у такій високій смертності окупантів відіграють сутички між кадровою армією та підрозділами ув’язнених – “Шторм-Z”.

“Керувати колишніми ув’язненими не всім командирам під силу, навіть тим, хто має багатий військовий досвід”, – прокоментували в “АТЕШ”.