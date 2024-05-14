«Никто не выйдет» — истерика командира РФ на Харьковщине (перехват ГУР)

Наступление РФ на Харьковщине проходит под «чутким контролем» заградотрядов. Об этом свидетельствуют переговоры одного из российских командиров со своими подчиненными, перехваченные ГУР Минобороны.

«Перехвачен разговор военнослужащих из рф с Харьковского направления относительно отказа солдат идти в наступление и соответствующие угрозы российского командования», — прокомментировали опубликованный аудиоролик в telegram ГУР МО Украины.

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«Я вас обнулю. Спросите у пацанов, что я с вами сделаю, — вопит командир в перехваченном разговоре. — Поэтому не будьте предателями пятисотыми. Выгляните туда, куда вам сказал Лукас. Там вас встретят, пацаны, не тупите. Вы умрете, если сейчас останетесь. Я сам лично на вас наведу Д-30 и вам п..да».

В следующем эпизоде этой «наступательной истерики» оккупант уже выдает указания «промежуточному звену», которое должно передать угрозы бойцам на передовой.

«Пускай их на…й застрелят, потому что их все равно е..нут при выходе. У нас стоит заградотряд, никто не выйдет. Пусть толкаются вперед, скажи им», — орет российский командир.