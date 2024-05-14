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«Никто не выйдет» — истерика командира РФ на Харьковщине (перехват ГУР)

Мир 10:42   14.05.2024
Оксана Горун
«Никто не выйдет» — истерика командира РФ на Харьковщине (перехват ГУР) Фото: соцсети

Наступление РФ на Харьковщине проходит под «чутким контролем» заградотрядов. Об этом свидетельствуют переговоры одного из российских командиров со своими подчиненными, перехваченные ГУР Минобороны.

«Перехвачен разговор военнослужащих из рф с Харьковского направления относительно отказа солдат идти в наступление и соответствующие угрозы российского командования», — прокомментировали опубликованный аудиоролик в telegram ГУР МО Украины.

Внимание! Ролик содержит нецензурную лексику.

«Я вас обнулю. Спросите у пацанов, что я с вами сделаю, — вопит командир в перехваченном разговоре. — Поэтому не будьте предателями пятисотыми. Выгляните туда, куда вам сказал Лукас. Там вас встретят, пацаны, не тупите. Вы умрете, если сейчас останетесь. Я сам лично на вас наведу Д-30 и вам п..да».

В следующем эпизоде этой «наступательной истерики» оккупант уже выдает указания «промежуточному звену», которое должно передать угрозы бойцам на передовой.

«Пускай их на…й застрелят, потому что их все равно е..нут при выходе. У нас стоит заградотряд, никто не выйдет. Пусть толкаются вперед, скажи им», — орет российский командир.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 10:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наступление РФ на Харьковщине проходит под «чутким контролем» заградотрядов. Об этом свидетельствуют переговоры одного из российских командиров со своими подчиненными, перехваченные ГУР Минобороны".