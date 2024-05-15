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Темп наступательных операций РФ на севере Харьковщины замедлился — ISW

Происшествия 08:03   15.05.2024
Оксана Горун
Темп наступательных операций РФ на севере Харьковщины замедлился — ISW Иллюстрация: карта ISW

Аналитики Института изучения войны в актуальной сводке продолжили настаивать на ранее выдвинутой теории: цель армии РФ — не «наступление на Харьков», а создание «буферной зоны» в приграничье.

«Темп российских наступательных операций на севере Харьковской области, судя по всему, за последние 24 часа замедлился, а характер российской наступательной активности в этом районе соответствует оценке ISW, согласно которой российские силы отдают приоритет созданию «буферной зоны» на территории Харьковской области в международной приграничной зоне — вместо более глубокого проникновения в Харьковскую область», — отметили в сводке ISW.

Аналитики проинформировали, что с 13 по 14 мая на Харьковщину перебросили дополнительные украинские подразделения. А причиной снижения темпов российского наступления могли стать значительные потери, к которым привела российская тактика пехотных штурмов.

«Несколько российских и украинских источников сообщили, что российские силы используют новую тактику на этом направлении — используют небольшие штурмовые группы, численностью не более пяти человек, для проникновения на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами для объединения в более крупную ударную группу. На кадрах, снятых с беспилотника, предположительно из Волчанска, видно, как российская пешая мобильная пехота действует на территории населенного пункта небольшими штурмовыми группами, что соответствует украинским сообщениям. Однако использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы и техники России и замедлению общего темпа российского наступления на этом направлении. Один российский военный обозреватель, ранее служивший инструктором подразделения «Шторм-Z», пожаловался, что кадры с небольшими российскими штурмовыми группами свидетельствуют о плохой подготовке и обучении, а не об эффективной новой тактике», — сообщили в Институте изучения войны.

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Аналитики не смогли независимо подтвердить данные начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича о потерях 1740 российских солдат на Харьковщине за сутки.

«ISW не может независимо подтвердить эту цифру, но предполагаемый уровень потерь может соответствовать общему более медленному темпу наступательных операций, наблюдавшемуся 14 мая. Если темп российских операций останется относительно низким, российские силы, вероятно, сосредоточатся на укреплении новых позиций и наращивании бокового выступа в Харьковской области путем объединения Липцевского и Волчанского направлений и создания «буферной зон» в приграничной зоне, а не продвижения дальше в область, как ранее оценил ISW», — подытожили аналитики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 08:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики Института изучения войны в актуальной сводке продолжили настаивать на ранее выдвинутой теории: цель армии РФ — не «наступление на Харьков», а создание «буферной зоны» в приграничье".