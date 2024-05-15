Враг занимает позиции на улицах Волчанска – полиция призывает эвакуироваться

Об оперативной ситуации в городе Волчанск по состоянию на 15 мая сообщил главный патрульный Волчанского отдела Алексей Харьковский.

«Полиция находится в Волчанске. Продолжаются активные бои. Мы находимся, эвакуируем людей, всем помогаем. Ситуация в Волчанске очень сложная. Враг занимает позиции на улицах города Волчанск. Поэтому люди, пожалуйста, эвакуируйтесь. Мы всем помогаем», – сказал Харьковский.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, 2202 жителей эвакуировали из Чугуевского района, 3533 – из Харьковского, 79 – из Богодуховского, еще 2177 человек вывезли волонтеры.

Синегубов обратился к волонтерам из других областей Украины с просьбой скоординировать действия с Координационным гуманитарным центром. Так уже поступили в Харьковской области.

«В Волчанске нет ничего. Было две квартиры, дача – разбили. Сына убило год назад, оторвало ноги, похоронила. Приехали сюда, оформили денежную помощь, получили вещи, продукты», — рассказала жительница Волчанска Надежда Кузнецова.

Ситуация с эвакуацией немного спала, по сравнению с 10 мая, говорит глава «Координационного гуманитарного центра» Евгений Коляда. Сегодня планируют принять 200 человек.

Номер горячей линии для эвакуации и координации 0-800-33-92-91.