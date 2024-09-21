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На севере Харьковщины россияне самовольно покидают позиции – ОТГВ «Харьков»

Общество 11:12   21.09.2024
Виктория Яковенко
На севере Харьковщины россияне самовольно покидают позиции – ОТГВ «Харьков» Фото: ОТГВ «Харьков»

Недалеко от Лукьянцев среди личного состава противника отмечаются случаи самовольного покидания позиций, сообщили в ОТГВ «Харьков» в традиционной сводке за сутки.

«В районе Липцев враг усилил подразделения на передовых позициях. В Волчанске противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки, осуществляющей подготовку к возобновлению штурмовых действий. В районе населенного пункта Глубокое противник предпринял попытку перемещения двух единиц мототехники в направлении передовых позиций 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии, подорвавшихся на минах», — рассказали защитники.

Потери врага за прошедшие сутки составили 80 человек, из них безвозвратные – 27, санитарные – 53. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 88 единиц вооружения и военной техники.

Читайте также: Три атаки в районе Волчанска, 19 – на Купянском направлении – сводка Генштаба

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 11:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недалеко от Лукьянцев среди личного состава противника отмечаются случаи самовольного покидания позиций, сообщили в ОТГВ «Харьков» в традиционной сводке за сутки.".