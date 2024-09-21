На севере Харьковщины россияне самовольно покидают позиции – ОТГВ «Харьков»

Недалеко от Лукьянцев среди личного состава противника отмечаются случаи самовольного покидания позиций, сообщили в ОТГВ «Харьков» в традиционной сводке за сутки.

«В районе Липцев враг усилил подразделения на передовых позициях. В Волчанске противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки, осуществляющей подготовку к возобновлению штурмовых действий. В районе населенного пункта Глубокое противник предпринял попытку перемещения двух единиц мототехники в направлении передовых позиций 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии, подорвавшихся на минах», — рассказали защитники.

Потери врага за прошедшие сутки составили 80 человек, из них безвозвратные – 27, санитарные – 53. Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 88 единиц вооружения и военной техники.