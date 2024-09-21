Три атаки в районе Волчанска, 19 – на Купянском направлении – сводка Генштаба

На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении за сутки оккупанты совершили 19 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая.