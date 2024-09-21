Три атаки в районе Волчанска, 19 – на Купянском направлении – сводка Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении за сутки оккупанты совершили 19 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Синьковка, Стельмаховка, Кругляковка и Лозовая.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 08:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошло три вражеских атаки в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".