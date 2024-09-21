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СОУ продвинулись в центре Волчанска: кто контролирует Агрегатный завод – ISW

Общество 07:17   21.09.2024
Виктория Яковенко
СОУ продвинулись в центре Волчанска: кто контролирует Агрегатный завод – ISW Карта: ISW

Недавно украинские и российские войска продвинулись на севере Харьковской области. Об успехах СОУ и ВС РФ подробно рассказали в сводке Института изучения войны (ISW).

«Геолокационные кадры, опубликованные 19 сентября, показывают, что украинские войска продвинулись на улицу Героев Чернобыля в центральной части Волчанска. Российский милитарист 20 сентября заявил, что российские и украинские войска соревнуются за захват Агрегатного завода, но по состоянию на 19 сентября на заводе действуют российские войска», — отметили аналитики.

Пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев 17 сентября заявил, что оккупанты по-прежнему контролируют Агрегатный завод в Волчанске.

«В то время как ISW оценил 16 сентября, что украинские войска недавно продвинулись на завод, что подтверждает заявление милитариста о том, что позиции в этом районе часто оспариваются», — говорится в сводке.

Также аналитики со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 20 сентября, сообщают: войска РФ недавно немного продвинулись севернее Тихого.

«Русский блогер заявил, что российские войска продвинулись на 300 метров вдоль Травянского водохранилища и укрепили свои позиции в северной части Глубокого. Однако ISW не нашел подтверждения этому заявлению», — добавили в ISW.

Читайте также: ISW: РФ продвинулась на севере Харьковщины, возле Купянска изменений нет

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 07:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Недавно украинские и российские войска продвинулись на севере Харьковской области. Об успехах СОУ и ВС РФ подробно рассказали в сводке Института изучения войны (ISW).".