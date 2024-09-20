ISW: РФ продвинулась на севере Харьковщины, возле Купянска изменений нет

В сводке за 20 сентября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об успехах оккупантов на севере от Харькова, а также – о безуспешных попытках РФ наступать на Купянском направлении.

«Российские войска недавно продвинулись севернее Харькова во время продолжающихся боев на севере Харьковской области 19 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 19 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в дачные районы к западу от Глубокого (к северу от Харькова) и вдоль Травянского водохранилища», – рассказали в ISW.

В то же время, на Купянском направлении ситуация не изменилась. Ранее российские блоггеры утверждали: оккупанты успешно штурмовали около Глушковки и Песчаного, что на северо-востоке от Купянска. Однако, сообщают аналитики, подтверждений этому в ISW не обнаружили.