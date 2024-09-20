ISW: РФ продвинулась на севере Харьковщины, возле Купянска изменений нет
В сводке за 20 сентября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об успехах оккупантов на севере от Харькова, а также – о безуспешных попытках РФ наступать на Купянском направлении.
«Российские войска недавно продвинулись севернее Харькова во время продолжающихся боев на севере Харьковской области 19 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 19 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в дачные районы к западу от Глубокого (к северу от Харькова) и вдоль Травянского водохранилища», – рассказали в ISW.
В то же время, на Купянском направлении ситуация не изменилась. Ранее российские блоггеры утверждали: оккупанты успешно штурмовали около Глушковки и Песчаного, что на северо-востоке от Купянска. Однако, сообщают аналитики, подтверждений этому в ISW не обнаружили.
Читайте также: «Разрушена почти вся гражданская инфраструктура» — Синегубов о Боровой
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, зведення, купянск, наступ, наступление, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ISW: РФ продвинулась на севере Харьковщины, возле Купянска изменений нет»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 07:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке за 20 сентября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об успехах оккупантов на севере от Харькова, а также – о безуспешных попытках РФ наступать на Купянском направлении. ".