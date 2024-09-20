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ISW: РФ продвинулась на севере Харьковщины, возле Купянска изменений нет

Украина 07:40   20.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
ISW: РФ продвинулась на севере Харьковщины, возле Купянска изменений нет

В сводке за 20 сентября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об успехах оккупантов на севере от Харькова, а также – о безуспешных попытках РФ наступать на Купянском направлении. 

«Российские войска недавно продвинулись севернее Харькова во время продолжающихся боев на севере Харьковской области 19 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 19 сентября, показывают, что российские войска недавно продвинулись в дачные районы к западу от Глубокого (к северу от Харькова) и вдоль Травянского водохранилища», – рассказали в ISW.

В то же время, на Купянском направлении ситуация не изменилась. Ранее российские блоггеры утверждали: оккупанты успешно штурмовали около Глушковки и Песчаного, что на северо-востоке от Купянска. Однако, сообщают аналитики, подтверждений этому в ISW не обнаружили.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 07:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке за 20 сентября в Институте изучения войны (ISW) сообщили об успехах оккупантов на севере от Харькова, а также – о безуспешных попытках РФ наступать на Купянском направлении. ".