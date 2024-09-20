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ISW: РФ просунулась на півночі Харківщини, біля Куп’янська змін немає

Україна 07:40   20.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: РФ просунулась на півночі Харківщини, біля Куп’янська змін немає

У зведенні за 20 вересня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про успіхи окупантів на півночі від Харкова, а також про марні спроби РФ наступати на Куп’янському напрямку. 

“Російські війська нещодавно просунулися на північ від Харкова під час боїв, що продовжуються на півночі Харківської області 19 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 вересня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в дачні райони на захід від Глибокого (на північ від Харкова) і вздовж Трав’янського водосховища, – розповіли в ISW.

Водночас на Куп’янському напрямку ситуація не змінилася. Раніше російські блогери стверджували: окупанти успішно штурмували біля Глушківки та Піщаного, що на північному сході від Куп’янська. Проте, повідомляють аналітики, підтвердження цього в ISW не виявили.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 07:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні за 20 вересня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про успіхи окупантів на півночі від Харкова, а також про марні спроби РФ наступати на Куп’янському напрямку. ".