«Зруйнована майже вся цивільна інфраструктура» – Синєгубов про Борову

Борівський напрямок – один із найважчих на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Цей населений пункт, де проживає понад 2 тис. людей наразі, залишається постійно під обстрілами. Там зруйнована майже вся цивільна інфраструктура, житлові будинки, адміністративні будівлі тощо. Однак, всі критичні послуги для людей зберігаються. Це і надання медичних послуг, і Нацполіції працює, підрозділи ДСНС», – розповів голова ХОВА.

Він також додав, що сьогодні там провели нараду щодо підготовки до опалювального сезону.