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«Зруйнована майже вся цивільна інфраструктура» – Синєгубов про Борову

Суспільство 15:34   19.09.2024
Вікторія Яковенко
«Зруйнована майже вся цивільна інфраструктура» – Синєгубов про Борову скриншот

Борівський напрямок – один із найважчих на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Цей населений пункт, де проживає понад 2 тис. людей наразі, залишається постійно під обстрілами. Там зруйнована майже вся цивільна інфраструктура, житлові будинки, адміністративні будівлі тощо. Однак, всі критичні послуги для людей зберігаються. Це і надання медичних послуг, і Нацполіції працює, підрозділи ДСНС», – розповів голова ХОВА.

Він також додав, що сьогодні там провели нараду щодо підготовки до опалювального сезону.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 15:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Борівський напрямок – один із найважчих на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".