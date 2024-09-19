«Зруйнована майже вся цивільна інфраструктура» – Синєгубов про Борову
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Борівський напрямок – один із найважчих на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Цей населений пункт, де проживає понад 2 тис. людей наразі, залишається постійно під обстрілами. Там зруйнована майже вся цивільна інфраструктура, житлові будинки, адміністративні будівлі тощо. Однак, всі критичні послуги для людей зберігаються. Це і надання медичних послуг, і Нацполіції працює, підрозділи ДСНС», – розповів голова ХОВА.
Він також додав, що сьогодні там провели нараду щодо підготовки до опалювального сезону.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Борова, обстріл, опалення, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Борівський напрямок – один із найважчих на Харківщині, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".